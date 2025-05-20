Эксперты оценили перспективы субордов ВТБ после рублификации

Эксперты оценили перспективы субордов ВТБ после рублификацииОни могут стать дороже и доходнее, но потеряют свойство валютной диверсификации
Справедливая стоимость валютных субординированных облигаций ВТБ в случае рублификации составит 83–84 п. п. от номинальной, оценили эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Максим Коровин, Кирилл Дорцев и Александра Никифорова в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
В обращении находится восемь бессрочных субордов ВТБ, номинированных в валюте, по четыре в долларах и евро. Объем выпусков варьируется от 50 млн евро до $1,7 млрд, общий объем составляет $3,2 млрд. Купоны – 3,75–9,5% годовых. Все бумаги предполагают полугодовую выплату дохода.
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