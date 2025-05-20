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Эксперты оценили перспективы субордов ВТБ после рублификации

Они могут стать дороже и доходнее, но потеряют свойство валютной диверсификации
Артем Кульша
Банк России для минимизации риска снижения капитала разрешил банкам выпускать взамен валютных субордов рублевые по повышенной ставке
Банк России для минимизации риска снижения капитала разрешил банкам выпускать взамен валютных субордов рублевые по повышенной ставке / Максим Стулов / Ведомости

Справедливая стоимость валютных субординированных облигаций ВТБ в случае рублификации составит 83–84 п. п. от номинальной, оценили эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Максим Коровин, Кирилл Дорцев и Александра Никифорова в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».

В обращении находится восемь бессрочных субордов ВТБ, номинированных в валюте, по четыре в долларах и евро. Объем выпусков варьируется от 50 млн евро до $1,7 млрд, общий объем составляет $3,2 млрд. Купоны – 3,75–9,5% годовых. Все бумаги предполагают полугодовую выплату дохода.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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