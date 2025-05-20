Эксперты оценили перспективы субордов ВТБ после рублификации

В обращении находится восемь бессрочных субордов ВТБ, номинированных в валюте, по четыре в долларах и евро. Объем выпусков варьируется от 50 млн евро до $1,7 млрд, общий объем составляет $3,2 млрд. Купоны – 3,75–9,5% годовых. Все бумаги предполагают полугодовую выплату дохода.