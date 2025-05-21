Казначейство Бельгии одобрило компенсацию инвесторам в связи с делом Росбанка

Казначейство Бельгии одобрило компенсацию инвесторам в связи с делом РосбанкаОн отсудил $58 млн и 98,2 млн рублей у депозитария Euroclear
Euroclear получил разрешение местного казначейства компенсировать инвесторам средства, которые у него в России отсудил Росбанк, следует из сообщений бельгийского депозитария клиентам («Ведомости» ознакомились с документами). Компенсацию он выплатит из средств на заблокированном счете НРД, принадлежащих российским инвесторам.
В апреле Euroclear уведомил своих клиентов, что казначейство разрешило разморозку части денежных средств на счете НРД для компенсации потерь, возникших у них из-за судебных процессов в России и контрсанкционного указа президента № 198 от 19 марта 2024 г., писали «Ведомости».
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