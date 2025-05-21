Казначейство Бельгии одобрило компенсацию инвесторам в связи с делом Росбанка

В апреле Euroclear уведомил своих клиентов, что казначейство разрешило разморозку части денежных средств на счете НРД для компенсации потерь, возникших у них из-за судебных процессов в России и контрсанкционного указа президента № 198 от 19 марта 2024 г., писали «Ведомости».