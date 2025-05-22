Газпромбанк предложил вывести на биржу «национальных чемпионов»Крупнейшие непубличные компании могут привлекать по 30–50 млрд рублей за сделку
IPO «национальных чемпионов», которые определяют лицо современной экономики, помогут выполнить задачу по кратному росту капитализации фондового рынка быстрее чем за 30 лет. Об этом первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «Ведомостей».
Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу добиться повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. На начало мая этого года показатель составлял лишь 26,6%, говорил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Капитализация фондового рынка Мосбиржи – 56 трлн руб. по итогам I квартала. Объем ВВП за прошлый год Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.
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