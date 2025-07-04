Что происходит с бумагами ЮГК

Как работает бизнес ЮГК

«Южуралзолото», по данным самой компании, занимает 4-е место по производству золота в России и 2-е – по ресурсам. По данным Союза золотопромышленников, в 2021 г. (последние доступные данные) компания занимала 6-е место по добыче – 13 т (-0,2% к 2020 г. ) после «Полюса», Polymetal, Kinross Gold (в июне 2022 г. российские активы этой канадской компании выкупила Highland Gold), Petropavlovsk (в сентябре 2022 г. ее активы куплены УГМК, управляются компанией «Атлас майнинг») и Nordgold. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC). По оценке компании, ресурсы достаточны для добычи в течение не менее 30 лет.

В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т., следует из данных компании. Сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ из-за нарушений на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12–14,4 т золота, т. е. увеличит выпуск на 13–35%. Выручка «Южуралзолота» в 2024 г. на фоне роста цен на золото увеличилась на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.