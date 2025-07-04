Что происходит с бумагами ЮГК

Что происходит с бумагами ЮГКБиржи остановили торги – ЦБ объяснил это решение намерением «дать рынку успокоиться»
В пятницу, 4 июля, две российские фондовые биржи приостановили торги акциями «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) во всех режимах торгов. Сначала, в 11:30 мск, торги остановила Московская биржа на основании предписания Банка России. С 12:39 мск подачу заявок на сделки с бумагами ЮГК прекратила «СПБ биржа».
Остановку торгов прокомментировали в Банке России. В связи с ситуацией, из-за которой возникла очень высокая волатильность в акциях, а также потенциальными потерями инвесторов, ЦБ принял решение временно приостановить торги, «дабы дать рынку успокоиться», заявил журналистам зампред Банка России Филипп Габуния на Финконгрессе 4 июля. Регулятор будет смотреть за развитием ситуации.
Также Мосбиржа установила запрет коротких продаж по акциям и облигациям ЮГК. На площадке сейчас обращаются два выпуска облигаций – один рублевый на 10 млрд руб. с погашением в 2025 г., второй валютный на $200 млн c выплатами в рублях и погашением в 2027 г. По первому днем 4 июля доходность превышала 32%, а цена от номинала составляла 93,84%, по второму – 15% и 94,1%, соответственно.
Торги акциями на Мосбирже остановились на отметке 0,48 руб. за штуку – с цены закрытия торгов 1 июля акции потеряли почти 30%. 2 июля после информации об обысках в ЮГК акции упали на 12,34%, на следующий день на новостях о намерении Генпрокуратуры национализировать часть уставного капитала компании бумаги рухнули на 17% (до 0,48 руб. за штуку), но к закрытию торгов проседали на 9,3% до 0,52 руб.
Объем сделок за последние два дня в акциях был большим: 3 июля он составил 31,4 млрд руб., 2 июля – 12,2 млрд руб. против средних значений в 243-425 млн руб. в день неделей ранее.
В чем претензии к ЮГК
ЮГК – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии.
Генпрокуратура 3 июля обратилась в суд с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. По данным «Ведомостей», причиной иска стал конфликт интересов: Струков совмещал должность депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. В итоге Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему организаций, а не общественным нуждам. Суд в Челябинске принял обеспечительные меры в виде ареста активов, детали не раскрываются. За день до этого в ЮГК прошли обыски.
В ЮГК у Струкова 67,85%, 22% владеет ЗПИФ «Фиалка» – в декабре 2024 г. сообщалось, что этим фондом управляет компания «ААА Управление капиталом» из группы Газпромбанка. 10% акций находятся в свободном обращении.
Есть ли риски у миноритариев
На фоне иска о национализации части акций ЮГК первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин 3 июля сообщал, что регулятор не слышал о прямых угрозах для миноритарных владельцев. Но за ситуацией «надо следить очень внимательно», чтобы права розничных акционеров не были ущемлены, а все обязательства по облигациям также выполнялись, указывал он.
Официальный аккаунт ЮГК опубликовал сообщения на площадках «Пульс» и Smart-lab о том, что миноритарные акционеры для компании остаются на первом месте, а также о тесном контакте с регулятором и Московской биржей по вопросам защиты их интересов. АКРА и агентство «Эксперт РА» после обысков и иска Генпрокуратуры поместили рейтинги ЮГК «под наблюдение».
4 июля в дневном обзоре «Ренессанс капитала» аналитик ресурсных секторов Марк Шумилов выделил три исхода из сложившейся ситуации.
В первом случае доля Струкова будет изъята в пользу Росимущества, а доли владения миноритариев в ЮГК не будут затронуты. Что касается доли ЗПИФ «Фиалка» – здесь все будет зависеть от аффилированности бенефициаров и Струкова, пишет Шумилов. Акции тоже могут быть изъяты, если будет доказано, что бенефициары ЗПИФ связаны с мажоритарным акционером, полагает аналитик.
Как работает бизнес ЮГК
В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т., следует из данных компании. Сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ из-за нарушений на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12–14,4 т золота, т. е. увеличит выпуск на 13–35%. Выручка «Южуралзолота» в 2024 г. на фоне роста цен на золото увеличилась на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.
Второй вариант, пишет Шумилов, – это полное изъятие 100% акций ПАО в пользу Росимущества, а миноритарным акционерам будет предложена денежная компенсация. Третий вариант – 100%-ное изъятие без компенсации, в случае если миноритарии не будут признаны «добросовестными приобретателями» актива.
Днем ранее «БКС мир инвестиций» в информационных материалах также указывал, что возможных сценариев множество: «От хороших (относительно безболезненная смена собственника без потери эффективности и крупных штрафов) до плохих (крупные штрафы или признание IPO незаконным обогащением Струкова с последствиями для миноритариев)».
Что раньше решали суды в таких случаях
История с национализацией публичной компании – не первая, но на рынке не беспочвенно обеспокоены за миноритариев. Причина тому – случай «Соликамского магниевого завода» (СМЗ). В 2021 г. Генпрокуратура через суд запросила изъять акции СМЗ, которые оказались в ходе приватизации в 90-ые у четырех физлиц. В мае 2022 г. суд признал приватизацию завода незаконной и истребовал в пользу государства 89,5% акций СМЗ у Игоря Пестрикова (25%), Петра Кондрашева (24%), Тимура Старостина (25%) и Сергея Кирпичева (15,45%). Тогда же прокуратура Пермского края потребовала через суд взыскать акции завода более чем у 2000 мелких акционеров, которые покупали бумаги на Московской бирже. Ведомство посчитало, что все владельцы СМЗ не являются добросовестными покупателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги.
В марте 2024 г. суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу государства оставшиеся акции СМЗ. Но в мае 2025 г. 17-й Арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций миноритариев.
Дело миноритариев СМЗ комментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ и Мосбиржа также подавали апелляции на решение суда. «В законе, мы считаем, что прописаны все нормы, касающиеся защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. И здесь очень важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей. <...> Мы понимаем, насколько это важно для рынка, для инвесторов, для всех участников, будем продолжать занимать активную позицию», – говорила Набиуллина в мае 2024 г.
Были и другие случаи. В 2021 г. суд установил нарушения в приватизации Башкирской содовой компании и изъял в собственность государства 95,72% акций. Но оставшиеся 4,5% акций тогда оставили у миноритариев.