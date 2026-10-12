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Главная / Инвестиции /

Атаки на дата-центры могут усилить давление на акции «Яндекса»

Эксперты не ждут существенного ущерба выручке компании, но предупреждают о рисках роста капзатрат
Анастасия Брянцева
«Дата-центры – «железное сердце» «Яндекса», говорят в компании
«Дата-центры – «железное сердце» «Яндекса», говорят в компании / Максим Стулов / Ведомости

После начала атак БПЛА на дата-центры «Яндекса» 8 и 9 октября акции компании упали на 7,67%, сейчас они торгуются на уровне 3411 руб. С начала года акции потеряли 25,3%. В то же время, согласно данным Мосбиржи, дневной объем торгов акциями «Яндекса» в пятницу, 9 октября, достиг 13 млрд руб. – максимума с конца июля 2024 г.

Первый удар БПЛА был нанесен 8 октября по дата-центру компании в Сасове в Рязанской области, который выступает одной из ключевых зон доступности коммерческой платформы Yandex Cloud. Инцидент привел к масштабному сбою рунета: в тот день пользователям были недоступны сайты главных СМИ, ключевых транспортных сервисов и маркетплейсов. «Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасове», – говорилось в сообщении компании 8 октября.

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