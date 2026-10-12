Атаки на дата-центры могут усилить давление на акции «Яндекса»

После начала атак БПЛА на дата-центры «Яндекса» 8 и 9 октября акции компании упали на 7,67%, сейчас они торгуются на уровне 3411 руб. С начала года акции потеряли 25,3%. В то же время, согласно данным Мосбиржи, дневной объем торгов акциями «Яндекса» в пятницу, 9 октября, достиг 13 млрд руб. – максимума с конца июля 2024 г.