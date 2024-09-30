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Максим Пустовой: «Высокая ключевая ставка и конъюнктура на бирже на нас никак не влияют»

Генеральный директор группы Arenadata об IPO в турбулентный период
Михаил Кузнецов
Генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой/ Алексей Орлов / Ведомости

С 1 октября на Московской бирже начнутся торги акциями ведущего российского разработчика платформы сбора и хранения данных Arenadata. В ходе IPO он разместит 15% акций. До 30 сентября группа собирает заявки. Диапазон цены за одну акцию соответствует рыночной капитализации компании в 17–19 млрд руб. Сумма привлечения может составить 2,38–2,66 млрд руб. Сделка пройдет в формате cash out. Генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой рассказал «Ведомостям», как компания будет развивать свою флагманскую технологию Greenplum и почему не надо бояться макроэкономических потрясений.

– Зачем вы идете на IPO?

– Нам важно запустить программу долгосрочной мотивации сотрудников, чтобы привлекать и удерживать их. Мы в России конкурируем с самыми технологически продвинутыми организациями за лучших специалистов. Поэтому все успешные IT-компании рано или поздно запускают программу мотивации, построенную на акциях. Второй момент – у нас есть планы по M&A – и осуществлять их, будучи публичной компанией, значительно проще. В-третьих, нашим акционерам хотелось бы видеть справедливую оценку актива, который они строили многие годы. Они все остаются в капитале в случае выхода на биржу. Еще мы понимаем, что от выхода на биржу будет положительный маркетинговый эффект, который отразится на сотнях тысяч акционеров, среди которых сотрудники, клиенты и топ-менеджеры.

– Почему решили провести сделку cash-out?

– Мы считаем, что выходить на биржу нужно, когда есть конкретная цель, в нашем случае это запуск программы долгосрочной мотивации. Наши акционеры это понимают и готовы поделиться частью своей доли. Кроме того, мы не нуждаемся в дополнительном финансировании, нашей чистой прибыли хватает не только на разработку продуктов, но и на выплату дивидендов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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