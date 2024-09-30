– Нам важно запустить программу долгосрочной мотивации сотрудников, чтобы привлекать и удерживать их. Мы в России конкурируем с самыми технологически продвинутыми организациями за лучших специалистов. Поэтому все успешные IT-компании рано или поздно запускают программу мотивации, построенную на акциях. Второй момент – у нас есть планы по M&A – и осуществлять их, будучи публичной компанией, значительно проще. В-третьих, нашим акционерам хотелось бы видеть справедливую оценку актива, который они строили многие годы. Они все остаются в капитале в случае выхода на биржу. Еще мы понимаем, что от выхода на биржу будет положительный маркетинговый эффект, который отразится на сотнях тысяч акционеров, среди которых сотрудники, клиенты и топ-менеджеры.