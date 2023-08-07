Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в первом полугодии сократилась почти вдвое

Выручка за шесть месяцев выросла на 9,2% до 128,67 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 10,4% до 22,18 млрд руб., следует из отчета. Операционная прибыль снизилась на 52,6% до 6,35 млрд руб., а прибыль до налогообложения снизилась до 8,24 млрд руб. (48,05%).