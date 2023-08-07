Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в первом полугодии сократилась почти вдвое
Выручка за шесть месяцев выросла на 9,2% до 128,67 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 10,4% до 22,18 млрд руб., следует из отчета. Операционная прибыль снизилась на 52,6% до 6,35 млрд руб., а прибыль до налогообложения снизилась до 8,24 млрд руб. (48,05%).
Акции «Мосэнерго» обращаются на Московской бирже. Стоимость бумаг в понедельник, 7 августа, росла на 1, 97% до 3,11 руб. Их стоимость по состоянию на 14:45 мск составляла 3,06 руб. (+0,34%).
«Мосэнерго» – самая крупная из территориальных генерирующих компаний России, является крупнейшим производителем тепла в мире. В составе «Мосэнерго» работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12 500 МВт. Они поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.