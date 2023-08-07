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Инвестиции

Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в первом полугодии сократилась почти вдвое

Ведомости

Компания «Мосэнерго», входящая в «Газпром энергохолдинг», отчиталась о финансовых результатах по МСФО за первое полугодие. Чистая прибыль компании сократилась в отчетный период на 44,1% в годовом выражении, до 6,88 млрд руб.

Выручка за шесть месяцев выросла на 9,2% до 128,67 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 10,4% до 22,18 млрд руб., следует из отчета. Операционная прибыль снизилась на 52,6% до 6,35 млрд руб., а прибыль до налогообложения снизилась до 8,24 млрд руб. (48,05%).

Акции «Мосэнерго» обращаются на Московской бирже. Стоимость бумаг в понедельник, 7 августа, росла на 1, 97% до 3,11 руб. Их стоимость по состоянию на 14:45 мск составляла 3,06 руб. (+0,34%).

«Мосэнерго» – самая крупная из территориальных генерирующих компаний России, является крупнейшим производителем тепла в мире. В составе «Мосэнерго» работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12 500 МВт. Они поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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