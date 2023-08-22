Минфин вернется к проведению аукционов с ОФЗ после перерыва
Минфин России проведет 23 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщили в министерстве.
23 августа пройдут аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ с купонным доходом и одного выпуска ОФЗ с индексируемым номиналом.
«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», – говорится в сообщении.
16 августа Минфин не проводил аукционов в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Предыдущий раз министерство воздерживалось от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 г.
15 августа совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. Регулятор допустил дополнительное повышение ключевой ставки в случае, если проинфляционные риски усилятся. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.
В предыдущий раз ЦБ повышал ставку на 1 п. п. на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.