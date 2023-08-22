Минфин вернется к проведению аукционов с ОФЗ после перерыва

16 августа Минфин не проводил аукционов в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Предыдущий раз министерство воздерживалось от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 г.