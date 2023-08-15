Минфин 16 августа не будет проводить аукционы с ОФЗ из-за волатильности на рынках
Минфин России 16 августа не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее министерство воздерживалось от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 г.
Совет директоров ЦБ РФ 15 августа повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1–6,5 п. п. до 9,5-15% и связывали это с отвесным падением курса национальной валюты.
Позднее Банк России допустил дополнительное повышение ключевой ставки в случае, если проинфляционные риски усилятся. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.