Минфин 16 августа не будет проводить аукционы с ОФЗ из-за волатильности на рынках

Совет директоров ЦБ РФ 15 августа повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1–6,5 п. п. до 9,5-15% и связывали это с отвесным падением курса национальной валюты.