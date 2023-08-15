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Инвестиции

Минфин 16 августа не будет проводить аукционы с ОФЗ из-за волатильности на рынках

Ведомости

Минфин России 16 августа не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее министерство воздерживалось от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 г.

Совет директоров ЦБ РФ 15 августа повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1–6,5 п. п. до 9,5-15% и связывали это с отвесным падением курса национальной валюты.

Позднее Банк России допустил дополнительное повышение ключевой ставки в случае, если проинфляционные риски усилятся. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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