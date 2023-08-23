Акции Peloton подешевели на фоне слабого финпрогноза и отзыва велотренажеров
Акции производителя тренажеров Peloton на премаркете по состоянию на 15:40 мск подешевели на 29,61% до $4,92, следует из данных NASDAQ. Снижение котировок произошло на фоне объявления компанией финансовых результатов за IV квартал 2023 г. С начала года они упали на 38%.
Согласно отчету, выручка Peloton в IV квартале упала на 5,39% до $642,1 млн с 678,7 млн в аналогичный период годом ранее. При этом выручка от подключенных фитнес-продуктов снизилась на 25% до $220,4 млн с $295,6 млн. В то время как выручка от подписки выросла на 10% до $421,7 млн с $383,1 млн годом ранее.
Как отмечает Bloomberg, котировки упали из-за того, что компания дала слабый прогноз на текущий квартал. По ее подсчетам, выручка в I финансовом квартале составит от $580 до 600 млн, что меньше оценки в $647,8 млн.
Кроме того, отзыв подседельных штырей в мае существенно превысил первоначальные прогнозы компании. Согласно заявлению, Peloton получила около 750 000 запросов на замену сидений, что больше, чем ожидалось. Компания выполнила более 340 000 заявок и рассчитывает выполнить остаток к концу сентября. При этом отзыв приведет к дополнительным расходам в размере $40 млн. Кроме того, компания понесет ущерб и от того, что от 15 000 до 20 000 человек, которых затронул отзыв, решили приостановить свои ежемесячные подписки в ожидании замены сиденья.