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Инвестиции

Акции Peloton подешевели на фоне слабого финпрогноза и отзыва велотренажеров

Ведомости

Акции производителя тренажеров Peloton на премаркете по состоянию на 15:40 мск подешевели на 29,61% до $4,92, следует из данных NASDAQ. Снижение котировок произошло на фоне объявления компанией финансовых результатов за IV квартал 2023 г. С начала года они упали на 38%.

Согласно отчету, выручка Peloton в IV квартале упала на 5,39% до $642,1 млн с 678,7 млн в аналогичный период годом ранее. При этом выручка от подключенных фитнес-продуктов снизилась на 25% до $220,4 млн с $295,6 млн. В то время как выручка от подписки выросла на 10% до $421,7 млн с $383,1 млн годом ранее.

Как отмечает Bloomberg, котировки упали из-за того, что компания дала слабый прогноз на текущий квартал. По ее подсчетам, выручка в I финансовом квартале составит от $580 до 600 млн, что меньше оценки в $647,8 млн.

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Кроме того, отзыв подседельных штырей в мае существенно превысил первоначальные прогнозы компании. Согласно заявлению, Peloton получила около 750 000 запросов на замену сидений, что больше, чем ожидалось. Компания выполнила более 340 000 заявок и рассчитывает выполнить остаток к концу сентября. При этом отзыв приведет к дополнительным расходам в размере $40 млн. Кроме того, компания понесет ущерб и от того, что от 15 000 до 20 000 человек, которых затронул отзыв, решили приостановить свои ежемесячные подписки в ожидании замены сиденья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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