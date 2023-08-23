Акции Peloton подешевели на фоне слабого финпрогноза и отзыва велотренажеров

Кроме того, отзыв подседельных штырей в мае существенно превысил первоначальные прогнозы компании. Согласно заявлению, Peloton получила около 750 000 запросов на замену сидений, что больше, чем ожидалось. Компания выполнила более 340 000 заявок и рассчитывает выполнить остаток к концу сентября. При этом отзыв приведет к дополнительным расходам в размере $40 млн. Кроме того, компания понесет ущерб и от того, что от 15 000 до 20 000 человек, которых затронул отзыв, решили приостановить свои ежемесячные подписки в ожидании замены сиденья.