Газета
Инвестиции

Китай может снизить гербовый сбор для торговли акциями в два раза

Ведомости

Китайские власти планируют снизить гербовый сбор на торговлю акциями на 50%, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. Причина – очередная попытка оживить переживающий трудности фондовый рынок страны.

Опрошенные изданием эксперты выразили сомнения, что снижение гербового сбора решит экономические проблемы Китая. Однако это может увеличить популярность акций с Гонконгской биржи среди российских инвесторов. Ранее глава «СПБ биржи» Роман Горюнов говорил о том, что ликвидность гонконгских бумаг пока не сопоставима с американскими в том числе из-за наличия гербового сбора.

Объем сделок гонконгскими бумагами на «СПБ бирже» в июле составил 1 млрд гонконгских долларов ($128,24 млн). Оборот торгов всеми иностранными ценными бумагами составил $3,51 млрд.

Регулирующие органы под руководством Государственного совета представили проект предложения кабинету министров в начале этого месяца, рассказали двое собеседников Reuters. По их словам, решение может быть объявлено уже в пятницу.

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Разговоры о возможном сокращении гербового сбора началась после того, как в конце июля лидеры Китая пообещали оживить второй по величине в мире фондовый рынок, который пошатнулся на фоне замедления экономического восстановления страны и углубления долгового кризиса на рынке недвижимости.

Индекс голубых фишек Китая CSI 300 упал до девятимесячного минимума из-за того, что надежды на устойчивое восстановление экономики после COVID19 не оправдались, а политики продемонстрировали нежелание внедрять более сильные стимулы, написал Reuters.

Ранее «Ведомости» писали, что Китай всеми силами старается спасти экономику и в августе опубликовал новую концепцию по привлечению иностранных инвестиций. Власти, в частности, хотят упростить подачу заявок для сотрудников иностранных компаний на получение визы и вида на жительство. Для бизнеса – увеличить налоговую поддержку и смягчить правила передачи данных за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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