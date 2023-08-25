Китай может снизить гербовый сбор для торговли акциями в два раза

Опрошенные изданием эксперты выразили сомнения, что снижение гербового сбора решит экономические проблемы Китая. Однако это может увеличить популярность акций с Гонконгской биржи среди российских инвесторов. Ранее глава «СПБ биржи» Роман Горюнов говорил о том, что ликвидность гонконгских бумаг пока не сопоставима с американскими в том числе из-за наличия гербового сбора.