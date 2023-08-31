Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали секторы с низкой бетой

В августе 2022 г. аналитики «БКС Мир инвестиций» выделили из индекса широкого рынка Мосбиржи (100 бумаг) акции с сильной альфой, которые обогнали рынок на тот момент. Эксперты отмечали, что обычно коэффициент альфа считается за несколько лет, но в быстро меняющихся условиях можно отследить, какие акции имели положительную альфу до начала спецоперации на Украине и смогли сохранить ее. Среди альфа-бумаг оказалось всего 11: банк «Санкт-Петербург», МТС, «Интер РАО», «ВСМПО-Ависма», «Фосагро», Ашинский метзавод, «Квадра», НКХП, «Куйбышевазот», «Русгидро» и «Мечел».