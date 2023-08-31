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Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали секторы с низкой бетой

Ведомости

Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали секторы с низкой бетой, в которых находятся бумаги с пониженными рисками. Об этом говорится в сообщении брокера.

Среди таких секторов аналитики указывают «химия и нефтехимия» (индекс MOEXCH), где, по их мнению, слабый рубль компенсирует снижение цен на удобрения. С начала года MOEXCH вырос на 24,64%. Основными бумагами в этом секторе являются «Фосагро», «Куйбышевазот», НКНХ и «Акрон».

Сектором с низкой бетой эксперты также называют «строительство» (индекс MOEXRE), где улучшение потребительской уверенности должно оказать поддержку девелоперам. Индекс с начала года вырос на 57,54%. Здесь торгуются бумаги группы «Эталон», ПИК, ЛСР и «Самолет».

Бета-бумаги можно найти и в секторе «телекоммуникации» (индекс MOEXTL), где защиту дают плавный рост бизнеса и большие дивиденды компаний. Индекс MOEXTL с начала года вырос на 28,95%. Здесь представлены обыкновенные и привилегированные бумаги «Ростелекома», акции МТС и МГТС.

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Кроме того, эксперты называют сектор «технологии» (MOEXIT), в котором, по их мнению, компании продолжают активный рост с ориентацией на внутренний рынок. Индекс с начала года вырос на 70,49%. Лидерами роста в этом секторе стали акции Ozon, «Яндекса», «Группы Позитив» и расписки «Циана» и VK.

К бета-сектору был причислен и «потребительский сектор» (MOEXCN), в котором продуктовый ритейл считается устойчивым к потрясениям. Индекс с начала года вырос на 64,35%. Самыми тяжеловесными бумагами в нем являются расписки «Русагро», акции «Магнита», Fix Price, «Ленты», X5 Group.

В августе 2022 г. аналитики «БКС Мир инвестиций» выделили из индекса широкого рынка Мосбиржи (100 бумаг) акции с сильной альфой, которые обогнали рынок на тот момент. Эксперты отмечали, что обычно коэффициент альфа считается за несколько лет, но в быстро меняющихся условиях можно отследить, какие акции имели положительную альфу до начала спецоперации на Украине и смогли сохранить ее. Среди альфа-бумаг оказалось всего 11: банк «Санкт-Петербург», МТС, «Интер РАО», «ВСМПО-Ависма», «Фосагро», Ашинский метзавод, «Квадра», НКХП, «Куйбышевазот», «Русгидро» и «Мечел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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