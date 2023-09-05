Объем сделок на СПБ Бирже в августе сократился почти на 63%

В начале августа гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов отмечал, что сейчас один из трендов на бирже – это колоссальный рост спроса на ETF, в частности на те, в основе которых находятся бонды. По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий».