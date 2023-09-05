Газета
Инвестиции

Объем сделок на СПБ Бирже в августе сократился почти на 63%

Ведомости

Объем сделок на СПБ бирже по итогам августа 2023 г. сократился на 62,77% в годовом выражении до $3,41 млрд. По сравнению с июлем он снизился на 2,92%. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

При этом среднедневной объем торгов в августе уменьшился на 15,5% по сравнению с июлем до $0,15 млрд. По данным площадки, всего в августе было заключено 4,05 млн сделок против 4,02 млн сделок в июле. Количество активных счетов инвесторов в отчетный месяц составило 170 330 (-3,96%). Количество счетов с позициями по ценным бумагам – 2,16 млн. 

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Инвесторы заключали сделки с 2042 наименованиями ценных бумаг. В топ-10 лидеров по объему торгов вошли: Tesla (14,55% от общего объема торгов в августе), NVIDIA (8,91%), Marathon Digital (3,86%), Coinbase (2,77%), Advanced Micro Devices (2,25%), Alibaba (2,09%), Virgin Galactic (1,84%), ProShares UltraPro Short QQQ (1,70%), Riot Platforms (1,51%), CleanSpark (1,35%). 

По данным на 31 августа, индекс SPB1003, отражающий стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в августе снизился на 6,32% до 803,44 пункта.

Среди основных событий августа СПБ Биржа назвала увеличение числа ценных бумаг ETF на торгах до 195, продление времени торгов гонконгскими ценными бумагами до 00:00 мск, подтверждение агентством «Эксперт РА» кредитного рейтинга СПБ банка на уровне «ruA-», публикацию промежуточных финрезультатов по МСФО за первое полугодие 2023 г.

В начале августа гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов отмечал, что сейчас один из трендов на бирже – это колоссальный рост спроса на ETF, в частности на те, в основе которых находятся бонды. По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий».

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных