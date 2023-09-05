Акции «Соллерса» подорожали на 26% на фоне роста продаж в августе
Акции «Соллерса» подорожали на 26,25% до дневного максимума 1318 руб. на фоне новости о росте продаж группы в августе на 65% в годовом выражении до 4364 автомобилей, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По состоянию на 17:12 мск стоимость бумаг составила 1302 руб. (+24,71%), индекс Мосбиржи – 3 265,3 пункта (-0,13%). С начала года котировки компании выросли в шесть раз, бенчмарк – на 51,5%.
В связи с ростом стоимости акций более чем на 20% Мосбиржа вводила дискретный аукцион по ценным бумагам компании – с 16:38 по 17:08 мск.
За первое полугодие 2023 г. продажи «Соллерса» выросли на 32% до 25 397 автомобилей. Доля рынка, по подсчетам АЕБ, составила 4,2% (+0,1 п. п.).
Ford Transit в различных модификациях выпускался на совместном предприятии американского концерна Ford Motor Company и российской группы «Соллерс» – «Соллерс Форд». Основной актив компании – завод в Елабуге (ОЭЗ «Алабуга») Республики Татарстан. В конце октября прошлого года Ford заявил о продаже своей доли в СП с опционом выкупа в течение пяти лет.
На заводе «Соллерс Алабуга» проектной мощностью 85 000 машин в год сейчас собираются легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo. В июне этого года «Соллерс» сообщил, что инвестирует в запуск производства автомобильных дизельных двигателей объемом 2-2,7 л на своей площадке в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 2,2 млрд руб.