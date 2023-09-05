Акции «Соллерса» подорожали на 26% на фоне роста продаж в августе

На заводе «Соллерс Алабуга» проектной мощностью 85 000 машин в год сейчас собираются легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo. В июне этого года «Соллерс» сообщил, что инвестирует в запуск производства автомобильных дизельных двигателей объемом 2-2,7 л на своей площадке в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 2,2 млрд руб.