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Инвестиции

Акции «Соллерса» подорожали на 26% на фоне роста продаж в августе

Ведомости

Акции «Соллерса» подорожали на 26,25% до дневного максимума 1318 руб. на фоне новости о росте продаж группы в августе на 65% в годовом выражении до 4364 автомобилей, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По состоянию на 17:12 мск стоимость бумаг составила 1302 руб. (+24,71%), индекс Мосбиржи – 3 265,3 пункта (-0,13%). С начала года котировки компании выросли в шесть раз, бенчмарк – на 51,5%.

В связи с ростом стоимости акций более чем на 20% Мосбиржа вводила дискретный аукцион по ценным бумагам компании – с 16:38 по 17:08 мск.

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Согласно статистике за прошлый месяц, «Соллерс» реализовал на российском рынке 3542 УАЗа (+42% г/г), 819 легких коммерческих грузовиков Sollers нового модельного ряда и три Ford Transit (-98%).

За первое полугодие 2023 г. продажи «Соллерса» выросли на 32% до 25 397 автомобилей. Доля рынка, по подсчетам АЕБ, составила 4,2% (+0,1 п. п.).

Ford Transit в различных модификациях выпускался на совместном предприятии американского концерна Ford Motor Company и российской группы «Соллерс» – «Соллерс Форд». Основной актив компании – завод в Елабуге (ОЭЗ «Алабуга») Республики Татарстан. В конце октября прошлого года Ford заявил о продаже своей доли в СП с опционом выкупа в течение пяти лет.

На заводе «Соллерс Алабуга» проектной мощностью 85 000 машин в год сейчас собираются легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo. В июне этого года «Соллерс» сообщил, что инвестирует в запуск производства автомобильных дизельных двигателей объемом 2-2,7 л на своей площадке в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 2,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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