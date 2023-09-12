Чистая прибыль ВМТП в первом полугодии выросла в 17 раз
Акции Fesco на фоне новости подорожали на 3,2% до 113,5 руб. По состоянию на 10:50 мск стоимость бумаг составила 111,36 (+1,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 145,43 пунктов (0,74%). С начала года он вырос на 76%, котировки компании – на 230%.
Выручка ВМТП увеличилась на 21,72% до 15,8 млрд руб. Грузооборот составил 6,3 млн т (+3,8%). При этом грузы экспортного направления составили 3,3 млн т (-9,3%), импортные грузы – 2,2 млн т (+22,5%), каботажные – 0,8 млн т (+15,7%).
Доля ВМТП среди дальневосточных портов России без учета перевалки энергоресурсов составила 26%, отмечает компания.
Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.