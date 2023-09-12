Чистая прибыль ВМТП в первом полугодии выросла в 17 раз

Акции Fesco на фоне новости подорожали на 3,2% до 113,5 руб. По состоянию на 10:50 мск стоимость бумаг составила 111,36 (+1,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 145,43 пунктов (0,74%). С начала года он вырос на 76%, котировки компании – на 230%.