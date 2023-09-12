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Инвестиции

Чистая прибыль ВМТП в первом полугодии выросла в 17 раз

Ведомости

«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), входящий в группу Fesco, отчитался за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в этот период выросла в 17,2 раза в годовом выражении до 11,49 млрд руб, следует из отчета.

Акции Fesco на фоне новости подорожали на 3,2% до 113,5 руб. По состоянию на 10:50 мск стоимость бумаг составила 111,36 (+1,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 145,43 пунктов (0,74%). С начала года он вырос на 76%, котировки компании – на 230%.

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Выручка ВМТП увеличилась на 21,72% до 15,8 млрд руб. Грузооборот составил 6,3 млн т (+3,8%). При этом грузы экспортного направления составили 3,3 млн т (-9,3%), импортные грузы – 2,2 млн т (+22,5%), каботажные – 0,8  млн т (+15,7%).

Доля ВМТП среди дальневосточных портов России без учета перевалки энергоресурсов составила 26%, отмечает компания.

Как сообщал «Ведомостям» представитель Fesco, компания к 2027-2028 гг. планирует модернизировать портовую инфраструктуру ВМТП для увеличения пропускной способности.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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