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Акции «Новатэка» подорожали на фоне заявлений Михельсона

Ведомости

Стоимость акций «Новатэка» выросла на 2,89% до максимума 1668,8 руб. Бумаги подорожали на фоне заявлений председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По состоянию на 13:22 мск они стоили 1659,2 руб. (+2,28%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3150,97 (+0,92%). С начала года он вырос на 46%, бумаги компании – почти на 54%.

Михельсон заявил журналистам, что «Новатэк» в 2023 г. намерен увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г. Тогда эти показатели составляли 432 млрд руб. и 1,156 трлн руб. соответственно.

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По словам Михельсона, в результате вырастет и объем дивидендных выплат, которые составят 50% от прибыли. Председатель правления компании уточнил, что сравнение с 2021 г. более корректно, потому что 2022 г. был аномальным для отрасли. Тогда газовые компании получили рекордную прибыль из-за взлета цен на газ.

25 августа совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 34,5 руб. на акцию. Это почти на четверть меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года (45 руб.). Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,753 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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