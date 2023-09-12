Акции «Новатэка» подорожали на фоне заявлений Михельсона
Стоимость акций «Новатэка» выросла на 2,89% до максимума 1668,8 руб. Бумаги подорожали на фоне заявлений председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По состоянию на 13:22 мск они стоили 1659,2 руб. (+2,28%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3150,97 (+0,92%). С начала года он вырос на 46%, бумаги компании – почти на 54%.
По словам Михельсона, в результате вырастет и объем дивидендных выплат, которые составят 50% от прибыли. Председатель правления компании уточнил, что сравнение с 2021 г. более корректно, потому что 2022 г. был аномальным для отрасли. Тогда газовые компании получили рекордную прибыль из-за взлета цен на газ.
25 августа совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 34,5 руб. на акцию. Это почти на четверть меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года (45 руб.). Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,753 млрд руб.