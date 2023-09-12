Акции «Новатэка» подорожали на фоне заявлений Михельсона

По словам Михельсона, в результате вырастет и объем дивидендных выплат, которые составят 50% от прибыли. Председатель правления компании уточнил, что сравнение с 2021 г. более корректно, потому что 2022 г. был аномальным для отрасли. Тогда газовые компании получили рекордную прибыль из-за взлета цен на газ.