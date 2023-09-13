«Соллерс» инвестирует в производство 3,5 млрд рублей

В ходе торгов на Мосбирже 13 сентября стоимость акций «Соллерса» снизилась на 2,39% до 1285,5 руб. По состоянию на 10:45 мск она составила 1295,5 (-1,63%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3174,21 (+0,26). С начала года он вырос на 47%, котировки компании на более 500%.