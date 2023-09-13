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Инвестиции

«Соллерс» инвестирует в производство 3,5 млрд рублей

Ведомости

Объем инвестиций группы «Соллерс» в развитие производства по итогам года составит около 3,5 млрд руб. Об этом сказала журналистам замгендиректора компании Зоя Каика в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, эта цифра включает инвестиции в ключевые проекты по запуску полного цикла производства Sollers Atlant и Argo в локализацию дизельных двигателей и коробки переключения передач, а также программу импортозамещения на УАЗе.

В ходе торгов на Мосбирже 13 сентября стоимость акций «Соллерса» снизилась на 2,39% до 1285,5 руб. По состоянию на 10:45 мск она составила 1295,5 (-1,63%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3174,21 (+0,26). С начала года он вырос на 47%, котировки компании на более 500%.

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«Соллерс» 7 сентября сообщила, что запустила производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом предприятии «Соллерс карго» в Ульяновске. Ранее фургон выпускали на бывшей площадке совместного предприятия с Ford в Елабуге.

11 сентября группа запустила серийное производство новых пикапов ST6 на предприятии во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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