Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин России сообщил, что разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 г. на сумму 73,011 млрд руб.
Объем спроса достиг 128,851 млрд руб., выручка от размещения – 71,23 млрд руб. Средневзвешенная цена, определяемая как среднее значение всех цен сделок с данной бумагой, составила 96,3439% от номинала.
Кроме того, Минфин сегодня выплатил инвесторам купонный доход на 1,6 млрд руб.
6 сентября министерство признало несостоявшимися два аукциона по продаже ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26241. Оно объяснило это отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Указанные ОФЗ планировалось разместить в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
В конце июня министерство сообщило, что планирует в III квартале разместить ОФЗ в объеме до 1 трлн руб., уточнив, что бумаги со сроком погашения до 5 лет включительно будут предложены на сумму до 50 млрд руб., со сроком 5-10 лет – до 500 млрд руб., а свыше 10 лет – до 450 млрд руб.