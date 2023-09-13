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Инвестиции

Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ на 73 млрд рублей

Ведомости

Минфин России сообщил, что разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 г. на сумму 73,011 млрд руб.

Объем спроса достиг 128,851 млрд руб., выручка от размещения – 71,23 млрд руб. Средневзвешенная цена, определяемая как среднее значение всех цен сделок с данной бумагой, составила 96,3439% от номинала.

Кроме того, Минфин сегодня выплатил инвесторам купонный доход на 1,6 млрд руб.

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6 сентября министерство признало несостоявшимися два аукциона по продаже ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26241. Оно объяснило это отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Указанные ОФЗ планировалось разместить в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

В конце июня министерство сообщило, что планирует в III квартале разместить ОФЗ в объеме до 1 трлн руб., уточнив, что бумаги со сроком погашения до 5 лет включительно будут предложены на сумму до 50 млрд руб., со сроком 5-10 лет – до 500 млрд руб., а свыше 10 лет – до 450 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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