Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ на 73 млрд рублей

В конце июня министерство сообщило, что планирует в III квартале разместить ОФЗ в объеме до 1 трлн руб., уточнив, что бумаги со сроком погашения до 5 лет включительно будут предложены на сумму до 50 млрд руб., со сроком 5-10 лет – до 500 млрд руб., а свыше 10 лет – до 450 млрд руб.