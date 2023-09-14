Акции «Соллерса» упали на 14% после включения в список санкций США

Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе «Соллерса» заявили, что не видят негативных последствий для бизнеса в связи с попаданием под санкции. В компании отметили, что бизнес группы полностью перестроен на устойчивые к санкциям каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и взял ориентацию за прошлый год на технологическую независимость от внешних партнеров.