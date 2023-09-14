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Инвестиции

Акции «Соллерса» упали на 14% после включения в список санкций США

Ведомости

Акции «Соллерса» подешевели на 14% до дневного минимума 1075,5 руб. на фоне новости о включении автопроизводителя в список санкций США.

Стоимость бумаг по состоянию на 18:25 мск составляла 1153 руб. (-7,83%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3129,58 пунктов (-0,6%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 443%.

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Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе «Соллерса» заявили, что не видят негативных последствий для бизнеса в связи с попаданием под санкции. В компании отметили, что бизнес группы полностью перестроен на устойчивые к санкциям каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и взял ориентацию за прошлый год на технологическую независимость от внешних партнеров.

 В санкционный список США также включены российский автопроизводитель «АвтоВАЗ», госкомпания «Автодор» и «Москвич», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн» и другие предприятия, не связанные с машиностроением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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