Акции «Соллерса» упали на 14% после включения в список санкций США
Акции «Соллерса» подешевели на 14% до дневного минимума 1075,5 руб. на фоне новости о включении автопроизводителя в список санкций США.
Стоимость бумаг по состоянию на 18:25 мск составляла 1153 руб. (-7,83%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3129,58 пунктов (-0,6%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 443%.
Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе «Соллерса» заявили, что не видят негативных последствий для бизнеса в связи с попаданием под санкции. В компании отметили, что бизнес группы полностью перестроен на устойчивые к санкциям каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и взял ориентацию за прошлый год на технологическую независимость от внешних партнеров.
В санкционный список США также включены российский автопроизводитель «АвтоВАЗ», госкомпания «Автодор» и «Москвич», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн» и другие предприятия, не связанные с машиностроением.