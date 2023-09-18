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Инвестиции

Акции ОВК дорожают второй день после крупного обвала

Ведомости

Акции «Научно-производственной корпорации "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в ходе торгов на Мосбирже 18 сентября подорожали на 25,68% до дневного максимума 147,8 руб.

По состоянию на 14:06 мск стоимость бумаг составила 145,9 руб. (+24,06%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3146,86 (-0,18%). С начала года он вырос на 46%, котировки компании – на 81%.

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В связи с повышением стоимости бумаг на более 20% Мосбиржа проводила дискретный аукцион с 12:15 до 12:45 мск.

Котировки ОВК начали рост 15 сентября после двухдневного падения. Так, за день 15 сентября акции подорожали на 23,53%, дневной максимум составил 120,7 руб. 13 и 14 сентября в общей сложности котировки снизились на 48%.

13 сентября компания объявила о том, что ее акционеры одобрили увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии объемом 12,5 млрд акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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