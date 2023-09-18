Акции ОВК дорожают второй день после крупного обвала
Акции «Научно-производственной корпорации "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в ходе торгов на Мосбирже 18 сентября подорожали на 25,68% до дневного максимума 147,8 руб.
По состоянию на 14:06 мск стоимость бумаг составила 145,9 руб. (+24,06%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3146,86 (-0,18%). С начала года он вырос на 46%, котировки компании – на 81%.
В связи с повышением стоимости бумаг на более 20% Мосбиржа проводила дискретный аукцион с 12:15 до 12:45 мск.
13 сентября компания объявила о том, что ее акционеры одобрили увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии объемом 12,5 млрд акций.