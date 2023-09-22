Банк «Траст» купил 16,5% акций «Русснефти»

Чистая прибыль «Русснефти» за первое полугодие 2023 г. по МСФО снизилась почти в 11 раз до 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г до 91,947 млрд руб. В отчетном периоде «Русснефть» также получила операционный убыток в 786 млн руб. против 37,755 млрд руб. прибыли за январь – июнь 2022 г.