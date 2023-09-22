Банк «Траст» купил 16,5% акций «Русснефти»
Банк «Траст» приобрел 16,5% акций «Русснефти». Об этом сообщила компания.
«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 64,7 млн или 16,522%», – говорится в сообщении.
Стоимость акций компании в ходе торгов 22 сентября выросла на 1,71% до 154,4 руб. По состоянию на 12:30 мск она составляла 152 руб. (+0,33%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 011,96 пункта (-0,24%). С начала года он вырос на 40%, котировки компании – на 90%.
Компания сократила инвестиционную программу и перешла к режиму экономии в начале 2023 г. Об этом глава «Русснефти» Евгений Толочек рассказал в интервью корпоративной газете «Время «Русснефти». Среди причин он назвал причины рост дисконта между марками нефти Brent и Urals и снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.