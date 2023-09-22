Газета
Инвестиции

Банк «Траст» купил 16,5% акций «Русснефти»

Ведомости

Банк «Траст» приобрел 16,5% акций «Русснефти». Об этом сообщила компания.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 64,7 млн или 16,522%», – говорится в сообщении.

Стоимость акций компании в ходе торгов 22 сентября выросла на 1,71% до 154,4 руб. По состоянию на 12:30 мск она составляла 152 руб. (+0,33%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 011,96 пункта (-0,24%). С начала года он вырос на 40%, котировки компании – на 90%.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Чистая прибыль «Русснефти» за первое полугодие 2023 г. по МСФО снизилась почти в 11 раз до 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г до 91,947 млрд руб. В отчетном периоде «Русснефть» также получила операционный убыток в 786 млн руб. против 37,755 млрд руб. прибыли за январь – июнь 2022 г.

Компания сократила инвестиционную программу и перешла к режиму экономии в начале 2023 г.  Об этом глава «Русснефти» Евгений Толочек рассказал в интервью корпоративной газете «Время «Русснефти». Среди причин он назвал причины рост дисконта между марками нефти Brent и Urals и снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных