Ozon отправил проспект ADS в ЦБ для получения первичного листинга на Мосбирже

В компании также сообщили, что возможный делистинг ADS с биржи NASDAQ не отразится на статусе листинга на Мосбирже. Это связано с тем, что Ozon получил в июле 2023 г. листинг на Международной бирже Астаны (AIX), которая входит в список фондовых бирж и соответствует критериям Банка России.