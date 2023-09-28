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Инвестиции

Ozon отправил проспект ADS в ЦБ для получения первичного листинга на Мосбирже

Ведомости

Ozon направил в Банк России проспект американских депозиторных расписок (ADS). Компания планирует получить первичный листинг на Московской бирже, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Чтобы обеспечить бесперебойную торговлю бумагами на Мосбирже в долгосрочной перспективе, Ozon планирует получить первичный листинг на площадке и <...> ожидает, что процесс регистрации будет завершен в IV квартале 2023 г.», – уточнили в компании.

Пресс-служба маркетплейса также подчеркнула, что в рамках допуска к первичному листингу компания не станет торговать новыми акциями или ценными бумагами на Мосбирже. На площадке останутся в обращении уже выпущенные ADS, отметили в Ozon.

В компании также сообщили, что возможный делистинг ADS с биржи NASDAQ не отразится на статусе листинга на Мосбирже. Это связано с тем, что Ozon получил в июле 2023 г. листинг на Международной бирже Астаны (AIX), которая входит в список фондовых бирж и соответствует критериям Банка России.

Ранее по теме: Ozon заявил о рассмотрении планов по смене юрисдикции

В августе Ozon заявил о намерении сменить юрисдикцию находящейся на Кипре холдинговой компании, чтобы стать ближе к своему российскому бизнесу. Компания отметила, что предпринимает для этого «определенные действия», но не готова пока назвать конкретные сроки перехода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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