Ozon отправил проспект ADS в ЦБ для получения первичного листинга на Мосбирже
Ozon направил в Банк России проспект американских депозиторных расписок (ADS). Компания планирует получить первичный листинг на Московской бирже, сообщила пресс-служба маркетплейса.
«Чтобы обеспечить бесперебойную торговлю бумагами на Мосбирже в долгосрочной перспективе, Ozon планирует получить первичный листинг на площадке и <...> ожидает, что процесс регистрации будет завершен в IV квартале 2023 г.», – уточнили в компании.
Пресс-служба маркетплейса также подчеркнула, что в рамках допуска к первичному листингу компания не станет торговать новыми акциями или ценными бумагами на Мосбирже. На площадке останутся в обращении уже выпущенные ADS, отметили в Ozon.
В компании также сообщили, что возможный делистинг ADS с биржи NASDAQ не отразится на статусе листинга на Мосбирже. Это связано с тем, что Ozon получил в июле 2023 г. листинг на Международной бирже Астаны (AIX), которая входит в список фондовых бирж и соответствует критериям Банка России.
В августе Ozon заявил о намерении сменить юрисдикцию находящейся на Кипре холдинговой компании, чтобы стать ближе к своему российскому бизнесу. Компания отметила, что предпринимает для этого «определенные действия», но не готова пока назвать конкретные сроки перехода.