Рынок венчурных инвестиций начал расти впервые с конца февраля 2022 года

Одну из крупнейших сделок в III квартале 2023 г. заключили разработчик инфраструктуры для электротранспорта Hyper и инвестиционная платформа Zorko. Ее объем составил $1,3 млн. Также в сентябре венчурный клуб «Синдикат» инвестировал $258 000 в сервис по поиску запчастей для автосервисов «Ta-dam!». Еще одной крупной сделкой стало вложение $1,5 млн в разработчика онлайн-платформы для врачей и пациентов Rosmed.Info от частного фонда. Его название по условиям сделки не разглашают.