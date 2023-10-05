Рынок венчурных инвестиций начал расти впервые с конца февраля 2022 года
Рынок венчурных инвестиций по итогам III квартала 2023 г. показал рост по количеству сделок впервые после начала спецоперации на Украине. Всего за период заключили 37 сделок на $11,7 млн со средним чеком $400 000, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Venture Guide.
Одну из крупнейших сделок в III квартале 2023 г. заключили разработчик инфраструктуры для электротранспорта Hyper и инвестиционная платформа Zorko. Ее объем составил $1,3 млн. Также в сентябре венчурный клуб «Синдикат» инвестировал $258 000 в сервис по поиску запчастей для автосервисов «Ta-dam!». Еще одной крупной сделкой стало вложение $1,5 млн в разработчика онлайн-платформы для врачей и пациентов Rosmed.Info от частного фонда. Его название по условиям сделки не разглашают.
С июля по сентябрь количество сделок на венчурном рынке по сравнению с III кварталом 2022 г. увеличилось на 15%. В основном его обеспечили крупные инвестиции в сферах энергетики и медицинской техники. В деньгах сохраняется тенденция снижения – падение в III квартале составило 56%.
По подсчетам Venture Guide, с января по сентябрь 2023 г. суммарный объем инвестиций составил $41,6 млн, общее количество сделок – 82. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатели уменьшились на 96% и 37% соответственно.
Мосбиржа сообщила 28 августа о планах запустить платформу для pre-IPO компаний до конца года. Первые размещения на ней могут пройти в декабре 2023 г. – январе 2024 г. По прогнозам директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина, их объем может составить около 100-300 млн руб.