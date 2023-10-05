Imperial Brands выкупит свои акции на $1,33 млрд в 2024 финансовом году

В Imperial Brands входят бренды сигарет Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West. В России основным акционером этих марок год назад стал бывший российский актив концерна «Интернэшнл Тобакко Групп». Переговоры о передаче своих активов российскому юрлицу британская компания начала 15 марта 2022 г. в связи с невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах».