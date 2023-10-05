Imperial Brands выкупит свои акции на $1,33 млрд в 2024 финансовом году
Британский концерн Imperial Brands Plc объявил о выкупе своих акций на сумму до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,33 млрд по курсу на 5 октября). Покупки ценных бумаг у инвесторов начнутся в октябре, программа продлится в течение всего 2024 финансового года, сообщила пресс-служба корпорации.
«На 2024 финансовый год объявлен дополнительный выкуп акций на сумму 1,1 млрд фунтов стерлингов. Этот выкуп на 10% больше, чем в 2023 финансовом году», – уточняется в сообщении.
В концерне уточнили, что всего в течение следующего финансового года вместе с дивидендами по обыкновенным акциям компания выплатит своим инвесторам более 2,4 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд).
Котировки акций Imperial Brands на Британской фондовой бирже к 16:50 мск 5 октября увеличились на 3,9% до 20,03 фунта стерлинга. С начала года стоимость бумаг компании снизилась на 5%. Фондовый индекс FTSE 100 за это время практически не поменялся, потеряв 0,1%.
В Imperial Brands входят бренды сигарет Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West. В России основным акционером этих марок год назад стал бывший российский актив концерна «Интернэшнл Тобакко Групп». Переговоры о передаче своих активов российскому юрлицу британская компания начала 15 марта 2022 г. в связи с невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах».