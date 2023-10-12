Глава набсовета Мосбиржи ожидает «десятков» IPO в 2024 году

Кроме того, Швецов рассказал о том, что торговая площадка в ближайшие пять лет будет изучать возможность перехода на режим торгов «T0». Изначально Мосбиржа торговала в режиме «Т0», но в 2013 г. она перешла на принятую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами «Т+2». В июле этого года торги акциями и облигациями были переведены на единый расчетный цикл «T+1», что означает, что ценные бумаги поступают на счет на следующий рабочий день после совершения сделки.