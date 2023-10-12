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Инвестиции

Глава набсовета Мосбиржи ожидает «десятков» IPO в 2024 году

Ведомости

Число первичных публичных размещений (IPO) на российском рынке в 2024 г. может быть двузначным. Об этом сказал журналистам глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в ходе Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

По его словам, пайплайн на IPO достаточно большой. Инвесторы хотят получить дисконт по акциям, в частности, из-за высокой доходности по облигациям. При этом акционерные компании, которые сегодня хотят размещаться, не желают его предоставлять, пояснил Швецов. Он отметил, что такой феномен был всегда, но сейчас «этот гэп» между интересами инвесторов и собственников компаний увеличился. Тем не менее интерес к биржевому рынку сохранился, в том числе небольших компаний.

Ранее о том, что в текущем году ожидается около десяти IPO на Мосбирже, говорила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. В этом году первичное размещение уже провели биотех Genetico и финтех CarMoney. В 2022 г. на российском рынке прошло всего одно IPO — сервиса для краткосрочной аренды самокатов Whoosh.

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Мосбиржа после событий февраля 2022 г. «потеряла» около 80% доли акций в свободном обращении, добавил Швецов в рамках конференции НАУФОР. По его оценкам, доля акций в свободном обращении в целом на российском рынке снизилась на 60%.

Кроме того, Швецов рассказал о том, что торговая площадка в ближайшие пять лет будет изучать возможность перехода на режим торгов «T0». Изначально Мосбиржа торговала в режиме «Т0», но в 2013 г. она перешла на принятую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами «Т+2». В июле этого года торги акциями и облигациями были переведены на единый расчетный цикл «T+1», что означает, что ценные бумаги поступают на счет на следующий рабочий день после совершения сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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