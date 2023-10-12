ЦБ и Минфин могут объявить правила по обмену замороженных активов до конца года

Российские граждане – розничные инвесторы, а прежде всего институты – должны быть готовы к подобным операциям, добавил зампред ЦБ Филипп Габуния на Уральской конференции НАУФОР. По его словам, несмотря на то что ЦБ ожидает появления правил уже в IV квартале, этот шаг не означает моментального запуска обмена замороженными инвестиционным активами, а лишь создаст условия для него. «После этого будет кропотливая работа по тому, чтобы все случилось. Прежде всего это будет вопрос давления на иностранных инвесторов со стороны их политических институтов», – констатировал зампред ЦБ.