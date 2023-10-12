ЦБ и Минфин могут объявить правила по обмену замороженных активов до конца года
Центробанк и Минфин рассчитывают, что законодательная база для обмена замороженными активами российских и иностранных инвесторов будет принята в IV квартале 2023 г., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Мы надеемся, что нормативно-правовые акты на эту тему в ближайшее время будут приняты. Но речь идет о добровольном обмене, это потребует решения регуляторов соответствующих стран в ряде случаев», – сказала она.
Российские граждане – розничные инвесторы, а прежде всего институты – должны быть готовы к подобным операциям, добавил зампред ЦБ Филипп Габуния на Уральской конференции НАУФОР. По его словам, несмотря на то что ЦБ ожидает появления правил уже в IV квартале, этот шаг не означает моментального запуска обмена замороженными инвестиционным активами, а лишь создаст условия для него. «После этого будет кропотливая работа по тому, чтобы все случилось. Прежде всего это будет вопрос давления на иностранных инвесторов со стороны их политических институтов», – констатировал зампред ЦБ.
Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков также выразил надежду на создание законодательных условий, позволяющих «обменивать заблокированные активы российских инвесторов-физлиц с активами инвесторов из недружественных стран», уже к концу года.
В августе министр финансов Антон Силуанов сообщил о том, что совместно с ЦБ правительство подготовило проект указа президента о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. При этом в первую очередь добровольный обмен заблокированными активами может затронуть инвесторов с портфелями до 100 000 руб., заявлял ранее первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.
На счетах типа С хранится достаточно ликвидности для потенциальных переговоров о разморозке заблокированных бумаг российских инвесторов, говорил в июле первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Единственный раз ЦБ оценивал совокупный объем средств на счетах С по состоянию на начало ноября 2022 г. в 280 млрд руб. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал в 5,7 трлн руб.