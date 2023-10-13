Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2
Ярославский областной суд оставил в силе решение о взыскании в доход государства более 83% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры России. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
В ходе сегодняшнего заседания были рассмотрены доводы апелляционных жалоб ответчиков. Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и оставил без изменения решение Ленинского районного суда Ярославля, который 14 июля постановил удовлетворить исковое заявление генпрокуратуры.
Адвокат Максим Вержак, представляющий интересы «Корес инвест» (одного из юрлиц, доля которых в ТГК-2 была взыскана), сообщил, что акционеры намерены подать жалобу в кассационный суд, передает «Интерфакс».
Иск был зарегистрирован 28 июня. Ответчиками по нему также выступают Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited, экс-сенатор от Чувашии бизнесмен Леонид Лебедев и «Долговое агентство».
О том, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Ярославля об обращении в доход государства акций энергокомпании ТГК-2, сообщалось в июле. Отмечалось, что ТГК-2 продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность.
ТГК-2 была выделена из РАО «ЕЭС России» в 2000-х гг. и продана частным инвесторам. Основным владельцем тогда стали структуры Лебедева, но первоначально партнером бизнесмена в проекте должна была стать немецкая энергокомпания RWE, которая отказалась от участия в сделке незадолго до ее финализации. Лебедев в 2016 г. пытался судиться с немецким энергоконцерном, но не преуспел. В 2020-х гг. в СМИ появлялись предположения, что ТГК-2 будет перепродана кому-то из крупных инвесторов в энергетику, но этого не произошло.
При этом целый ряд энергокомпаний, выкупленных у РАО «ЕЭС» частными инвесторами, потом вернулись под контроль госструктур и госкомпаний. Например, крупнейшая генкомпания тепловой генерации ОГК-1, активы которой сейчас принадлежат «Интер РАО». Также «Интер РАО» получила ОГК-3, приобретенную «Норникелем».