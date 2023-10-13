Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

ТГК-2 была выделена из РАО «ЕЭС России» в 2000-х гг. и продана частным инвесторам. Основным владельцем тогда стали структуры Лебедева, но первоначально партнером бизнесмена в проекте должна была стать немецкая энергокомпания RWE, которая отказалась от участия в сделке незадолго до ее финализации. Лебедев в 2016 г. пытался судиться с немецким энергоконцерном, но не преуспел. В 2020-х гг. в СМИ появлялись предположения, что ТГК-2 будет перепродана кому-то из крупных инвесторов в энергетику, но этого не произошло.