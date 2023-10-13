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Инвестиции

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

Ведомости

Ярославский областной суд оставил в силе решение о взыскании в доход государства более 83% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры России. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

В ходе сегодняшнего заседания были рассмотрены доводы апелляционных жалоб ответчиков. Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и оставил без изменения решение Ленинского районного суда Ярославля, который 14 июля постановил удовлетворить исковое заявление генпрокуратуры.

Адвокат Максим Вержак, представляющий интересы «Корес инвест» (одного из юрлиц, доля которых в ТГК-2 была взыскана), сообщил, что акционеры намерены подать жалобу в кассационный суд, передает «Интерфакс».

Иск был зарегистрирован 28 июня. Ответчиками по нему также выступают Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited, экс-сенатор от Чувашии бизнесмен Леонид Лебедев и «Долговое агентство».

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О том, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Ярославля об обращении в доход государства акций энергокомпании ТГК-2, сообщалось в июле. Отмечалось, что ТГК-2 продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность.

ТГК-2 была выделена из РАО «ЕЭС России» в 2000-х гг. и продана частным инвесторам. Основным владельцем тогда стали структуры Лебедева, но первоначально партнером бизнесмена в проекте должна была стать немецкая энергокомпания RWE, которая отказалась от участия в сделке незадолго до ее финализации. Лебедев в 2016 г. пытался судиться с немецким энергоконцерном, но не преуспел. В 2020-х гг. в СМИ появлялись предположения, что ТГК-2 будет перепродана кому-то из крупных инвесторов в энергетику, но этого не произошло.

При этом целый ряд энергокомпаний, выкупленных у РАО «ЕЭС» частными инвесторами, потом вернулись под контроль госструктур и госкомпаний. Например, крупнейшая генкомпания тепловой генерации ОГК-1, активы которой сейчас принадлежат «Интер РАО». Также «Интер РАО» получила ОГК-3, приобретенную «Норникелем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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