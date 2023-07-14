Суд удовлетворил иск об изъятии акций энергокомпании ТГК-2 в пользу государства

Прокурор в ходе заседания отметил, что «Корес инвест» приобрел акции ТГК-2 на незаконно полученные средства контролировавшего его Лебедева, поэтому полученные в результате коррупционного дела акции должны быть изъяты в пользу государства. В самом «Корес инвесте» заявили, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб. Представитель компании также ходатайствовал об отложении дела, но суд его отклонил.