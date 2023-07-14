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Суд удовлетворил иск об изъятии акций энергокомпании ТГК-2 в пользу государства

Ведомости

Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства акций энергокомпании ТГК-2, сообщил «Интерфакс».

«Иск удовлетворен. Решение может быть обжаловано в течение месяца», – сказал судья.

Этот иск был зарегистрирован в суде 28 июня. Ответчиками выступили Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited, ООО «Корес инвест», а также экс-сенатор от Чувашии, бизнесмен Леонид Лебедев и ООО «Долговое агентство».

Доли Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест» были переданы в доверительное управление «Совлинка» в 2016–2017 гг., писали ранее «Ведомости». На тот момент эти структуры были подконтрольны группе «Синтез», основанной Лебедевым. В собственности «Совлинка» находится 57,8% уставного капитала ТГК-2, у Kostroma Kogeneratsiya Limited – 23,59%, следует из списка аффилированных лиц ТГК-2 за первое полугодие 2023 г.

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Прокурор в ходе заседания отметил, что «Корес инвест» приобрел акции ТГК-2 на незаконно полученные средства контролировавшего его Лебедева, поэтому полученные в результате коррупционного дела акции должны быть изъяты в пользу государства. В самом «Корес инвесте» заявили, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб. Представитель компании также ходатайствовал об отложении дела, но суд его отклонил.

Предприятия ТГК-2 расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Скопье (Северная Македония). Установленная электрическая мощность ТГК-2 – 2,45 ГВт, тепловая – 8804 Гкал/ч. В структуру предприятия входят 12 ТЭЦ, 30 котельных и четыре предприятия теплосетей. ТГК-2 за 2022 г. получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,46 млрд руб. против 932,4 млн руб. убытка годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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