Расписки Fix Price начнут торговаться на казахстанской бирже AIX с 17 октября

В первом полугодии 2023 г. чистая прибыль Fix Price выросла на 286% (3,9 раза) до 19,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю выросла до 14,5% по сравнению с 3,9% в аналогичном периоде 2022 г., сообщила компания в своем отчете. Согласно документу, выручка ретейлера за шесть месяцев увеличилась на 3% в годовом выражении до 135,7 млрд руб. Розничная выручка выросла на 2,9% до 120,1 млрд руб., оптовая – на 3,3% до 15,6 млрд руб. Динамика LFL продаж снизилась на 6,6%.