Расписки Fix Price начнут торговаться на казахстанской бирже AIX с 17 октября
В Fix Price отметили, что не планируют выпускать новые ценные бумаги в связи с выходом на AIX. Компания также сохранит листинг на Лондонской и Московской биржах.
Стоимость акций компании на Мосбирже к 10:46 мск составила 361,4 руб. – на 0,87% больше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Основной индекс торговой площадки составил 3221,69 пункта (+0,92%). С начала года котировки ретейлера выросли на 7,3%, бенчмарк – на 49,56%.
9 октября компания Fix Price заявила о планах по переводу бизнеса из юрисдикции Кипра в Казахстан. В случае решения о редомициляции компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра «Астана» в Казахстане (МФЦА). К 30 сентября сеть магазинов на территории республики включала 262 торговые точки.
В первом полугодии 2023 г. чистая прибыль Fix Price выросла на 286% (3,9 раза) до 19,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю выросла до 14,5% по сравнению с 3,9% в аналогичном периоде 2022 г., сообщила компания в своем отчете. Согласно документу, выручка ретейлера за шесть месяцев увеличилась на 3% в годовом выражении до 135,7 млрд руб. Розничная выручка выросла на 2,9% до 120,1 млрд руб., оптовая – на 3,3% до 15,6 млрд руб. Динамика LFL продаж снизилась на 6,6%.