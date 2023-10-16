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Расписки Fix Price начнут торговаться на казахстанской бирже AIX с 17 октября

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки компания Fix Price включили в котировальный список казахстанской биржи AIX под тикером FIXP.Y. Торги стартуют 17 октября, сообщила пресс-служба ретейлера.

В Fix Price отметили, что не планируют выпускать новые ценные бумаги в связи с выходом на AIX. Компания также сохранит листинг на Лондонской и Московской биржах. 

Стоимость акций компании на Мосбирже к 10:46 мск составила 361,4 руб. – на 0,87% больше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Основной индекс торговой площадки составил 3221,69 пункта (+0,92%). С начала года котировки ретейлера выросли на 7,3%, бенчмарк – на 49,56%.

Ранее по теме: Fix Price планирует рассмотреть редомициляцию с Кипра в Казахстан

9 октября компания Fix Price заявила о планах по переводу бизнеса из юрисдикции Кипра в Казахстан. В случае решения о редомициляции компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра «Астана» в Казахстане (МФЦА). К 30 сентября сеть магазинов на территории республики включала 262 торговые точки.

В первом полугодии 2023 г. чистая прибыль Fix Price выросла на 286% (3,9 раза) до 19,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю выросла до 14,5% по сравнению с 3,9% в аналогичном периоде 2022 г., сообщила компания в своем отчете. Согласно документу, выручка ретейлера за шесть месяцев увеличилась на 3% в годовом выражении до 135,7 млрд руб. Розничная выручка выросла на 2,9% до 120,1 млрд руб., оптовая – на 3,3% до 15,6 млрд руб. Динамика LFL продаж снизилась на 6,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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