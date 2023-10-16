«Группа Позитив» будет выплачивать от 50 до 100% управленческой чистой прибыли
«Группа Позитив» утвердила новую редакцию дивидендной политики, согласно которой компания планирует ежегодно направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли. Об этом говорится в пресс-релизе.
В ходе торгов стоимость акций «Группы Позитив» снизилась на 4,51% до минимума 2428,2 руб. По состоянию на 18:38 мск бумаги торговались на уровне 2470,8 руб. (-2,84%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3234,78 (+1,33%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 96%.
Компания актуализировала дивидендную политику в соответствии с уже применяемой в компании практикой. Документ был утвержден советом директоров. Согласно ему, основой для определения суммы дивидендов является чистая прибыль по управленческой отчетности – NIC.
В компании пояснили, что актуализированная дивидендная политика позволит инвесторам легко прогнозировать ожидаемые суммы выплат по итогам года. В рамках утвержденной дивидендной политики «Группа Позитив» планирует выплачивать дивиденды не менее одного раза в год. В 2023 г. компания уже направила на дивиденды 3,75 млрд руб., осуществив две выплаты в размере 50% и 25% от суммы NIC по итогам 2022 г.
Ранее «Группа Позитив» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Выручка по МСФО выросла на 34% год к году до 4,7 млрд руб. Показатель EBITDA оказался отрицательным (-1,7 млрд руб.). Чистый убыток до учета капитализации расходов (NIC) составил 1,8 млрд руб., а чистый убыток по стандартам МСФО – 400 млн руб.