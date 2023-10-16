«Группа Позитив» будет выплачивать от 50 до 100% управленческой чистой прибыли

В компании пояснили, что актуализированная дивидендная политика позволит инвесторам легко прогнозировать ожидаемые суммы выплат по итогам года. В рамках утвержденной дивидендной политики «Группа Позитив» планирует выплачивать дивиденды не менее одного раза в год. В 2023 г. компания уже направила на дивиденды 3,75 млрд руб., осуществив две выплаты в размере 50% и 25% от суммы NIC по итогам 2022 г.