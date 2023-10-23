Совет директоров «Южуралзолота» утвердил дивидендную политику
Совет директоров золотодобывающей компании «Южуралзолото» утвердил дивидендную политику, следует из сообщения.
Целевой уровень дивидендных выплат составит не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Они будут осуществляться на годовой основе. В случае превышения отношения чистого долга к скорректированной EBITDA по МСФО уровня 3x компания не будет выплачивать дивиденды. Источником выплаты дивидендов будет чистая прибыль по РСБУ.
На заседании 23 октября совет директоров также утвердил проспект ценных бумаг по эмиссии 30 млрд обыкновенных акций номиналом 0,001 руб. Таким образом, объем допвыпуска может составить 15% от действующего уставного капитала (200,1 млн руб.).
Золотодобытчик «Южуралзолото» планирует провести IPO на Мосбирже до конца года. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. По словам одного из собеседников, IPO пройдет «в текущих рыночных параметрах», что предполагает привлечение нескольких миллиардов рублей. «Южуралзолото» принадлежит бизнесмену Константину Струкову. Компания сообщила в электронном письме Reuters, что «рассматривает различные варианты стратегического развития, включая возможности на рынках капитала, но говорить о конкретных планах преждевременно».
На конец июня соотношение чистого долга золотодобытчика к EBITDA по МСФО составило 2,49х. В первом полугодии выручка компании составила 29,1 млрд руб. «Южуралзолото» является шестым по величине производителем золота в России. В 2022 г. он добыл 14,3 т золота. К 2026 г. он планирует добывать не менее 25 т золота в год и стать третьим по величине производителем золота в России.