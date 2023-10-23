Совет директоров «Южуралзолота» утвердил дивидендную политику

На конец июня соотношение чистого долга золотодобытчика к EBITDA по МСФО составило 2,49х. В первом полугодии выручка компании составила 29,1 млрд руб. «Южуралзолото» является шестым по величине производителем золота в России. В 2022 г. он добыл 14,3 т золота. К 2026 г. он планирует добывать не менее 25 т золота в год и стать третьим по величине производителем золота в России.