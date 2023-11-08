Росатом получит акции «ДВМП» в качестве имущественного взноса России
Акции «Дальневосточного морского пароходства» («ДВМП») будут переданы госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса России. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Документ вступает в силу со дня его подписания – 8 ноября.
На фоне сообщения стоимость акций «ДВМП» выросла на 5,29% до 97,64 руб. По состоянию на 17:50 мск их цена составила 96,36 руб. (+3,91%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3246,76 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании выросли на 190%.
«ДВМП» – головная компания группы Fesco – одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. В Fesco также входят крупнейший на Дальнем Востоке контейнерный терминал – Владивостокский морской торговый порт, оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и флот грузовых судов.
В январе Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции группы по иску генпрокуратуры России к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату – Магомеду Магомедову и нескольким физлицам и юрлицам. В октябре Арбитражный суд Москвы отклонил кассационную жалобу Зиявудина Магомедова и его офшоров к «ДВМП», оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Таким образом, иностранные компании и Магомедов должны выплатить «ДВМП» 80 млрд руб. и $13,8 млн из-за незаконного вывода активов с 2012 г.