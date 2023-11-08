Росатом получит акции «ДВМП» в качестве имущественного взноса России

В январе Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции группы по иску генпрокуратуры России к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату – Магомеду Магомедову и нескольким физлицам и юрлицам. В октябре Арбитражный суд Москвы отклонил кассационную жалобу Зиявудина Магомедова и его офшоров к «ДВМП», оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Таким образом, иностранные компании и Магомедов должны выплатить «ДВМП» 80 млрд руб. и $13,8 млн из-за незаконного вывода активов с 2012 г.