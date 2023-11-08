Газета
Инвестиции

Росатом получит акции «ДВМП» в качестве имущественного взноса России

Ведомости

Акции «Дальневосточного морского пароходства» («ДВМП») будут переданы госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса России. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его подписания – 8 ноября.

На фоне сообщения стоимость акций «ДВМП» выросла на 5,29% до 97,64 руб. По состоянию на 17:50 мск их цена составила 96,36 руб. (+3,91%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3246,76 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании выросли на 190%.

«ДВМП» – головная компания группы Fesco – одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. В Fesco также входят крупнейший на Дальнем Востоке контейнерный терминал – Владивостокский морской торговый порт, оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и флот грузовых судов.

В январе Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции группы по иску генпрокуратуры России к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату – Магомеду Магомедову и нескольким физлицам и юрлицам. В октябре Арбитражный суд Москвы отклонил кассационную жалобу Зиявудина Магомедова и его офшоров к «ДВМП», оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Таким образом, иностранные компании и Магомедов должны выплатить «ДВМП» 80 млрд руб. и $13,8 млн из-за незаконного вывода активов с 2012 г.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных