Ozon начал процедуру дерегистрации своих бумаг в США

С 9 ноября все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам приостановлены. С этого же дня вступило решение о делистинге с Nasdaq, отмечает компания. Она ожидает, что решение о прекращении регистрации вступит в силу не позднее 7 февраля 2024 г.