Ozon начал процедуру дерегистрации своих бумаг в США
Ozon подал форму 15F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для прекращения регистрации своих американских депозитарных акций (ADS) в США. Об этом говорится в сообщении компании.
Депозитарные расписки ритейлера Ozon в ходе торгов на Мосбирже 9 ноября снижались на 1,09% до 2650 руб. К 15:41 мск бумаги торговались по цене 2676,5 руб. (-0,07%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3236,05 пункта (-0,29%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 89%.
С 9 ноября все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам приостановлены. С этого же дня вступило решение о делистинге с Nasdaq, отмечает компания. Она ожидает, что решение о прекращении регистрации вступит в силу не позднее 7 февраля 2024 г.
Процедура добровольного исключения бумаг Ozon из списка Nasdaq Global Select Market была запущена после подачи 30 сентября в SEC формы 25. Торги ADS Ozon на Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 г. 15 марта 2023 г. Nasdaq уведомил компанию о намерении провести делистинг ADS Ozon. Компания дважды обжаловала решение американской биржи, но получила отказ на обе апелляции.
Решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи и прекращении регистрации в США компания объяснила отсутствием оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг позволит компании снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по американским стандартам.
При этом бумаги Ozon продолжат обращаться на Мосбирже и Международной бирже Астаны (AIX). Компания продолжит публиковать отчетность на русском и английском языке на своем сайте в соответствии с требованиями этих торговых площадок.