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Инвестиции

Ozon начал процедуру дерегистрации своих бумаг в США

Ведомости

Ozon подал форму 15F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для прекращения регистрации своих американских депозитарных акций (ADS) в США. Об этом говорится в сообщении компании.

Депозитарные расписки ритейлера Ozon в ходе торгов на Мосбирже 9 ноября снижались на 1,09% до 2650 руб. К 15:41 мск бумаги торговались по цене 2676,5 руб. (-0,07%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3236,05 пункта (-0,29%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 89%.

С 9 ноября все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам приостановлены. С этого же дня вступило решение о делистинге с Nasdaq, отмечает компания. Она ожидает, что решение о прекращении регистрации вступит в силу не позднее 7 февраля 2024 г.

Процедура добровольного исключения бумаг Ozon из списка Nasdaq Global Select Market была запущена после подачи 30 сентября в SEC формы 25. Торги ADS Ozon на Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 г. 15 марта 2023 г. Nasdaq уведомил компанию о намерении провести делистинг ADS Ozon. Компания дважды обжаловала решение американской биржи, но получила отказ на обе апелляции.

Решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи и прекращении регистрации в США компания объяснила отсутствием оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг позволит компании снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по американским стандартам.

При этом бумаги Ozon продолжат обращаться на Мосбирже и Международной бирже Астаны (AIX). Компания продолжит публиковать отчетность на русском и английском языке на своем сайте в соответствии с требованиями этих торговых площадок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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