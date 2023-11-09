«ТГК-1» увеличила чистую прибыль за девять месяцев на 14%
Чистая прибыль «ТГК-1» за девять месяцев 2023 г. выросла на 14,37% до 4,1 млрд руб., следует из отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Чистый убыток в III квартале 2023 г. составил 802 млн руб. против 3,6 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка в этот период выросла на 11,5% год к году до 17,4 млрд руб. За девять месяцев она составила 72,5 млрд руб. (-1,64%).
Стоимость акций «ТГК-1» выросла на 2,8% до 0,011 руб. По состоянию на 16:57 мск стоимость бумаг составила 0,010746 руб. (+0,79%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3235,97 пункта (-0,29%). С начала года бумаги компании подорожали на 47%, бенчмарк вырос на 50%.
«ТГК-1» – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, входит в «Газпром энергохолдинг» и объединяет 52 электростанции в четырех субъектах России – Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры: «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).