«ТГК-1» увеличила чистую прибыль за девять месяцев на 14%

Чистый убыток в III квартале 2023 г. составил 802 млн руб. против 3,6 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка в этот период выросла на 11,5% год к году до 17,4 млрд руб. За девять месяцев она составила 72,5 млрд руб. (-1,64%).