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Инвестиции

«ТГК-1» увеличила чистую прибыль за девять месяцев на 14%

Ведомости

Чистая прибыль «ТГК-1» за девять месяцев 2023 г. выросла на 14,37% до 4,1 млрд руб., следует из отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Чистый убыток в III квартале 2023 г. составил 802 млн руб. против 3,6 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка в этот период выросла на 11,5% год к году до 17,4 млрд руб. За девять месяцев она составила 72,5 млрд руб. (-1,64%).

Стоимость акций «ТГК-1» выросла на 2,8% до 0,011 руб. По состоянию на 16:57 мск стоимость бумаг составила 0,010746 руб. (+0,79%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3235,97 пункта (-0,29%). С начала года бумаги компании подорожали на 47%, бенчмарк вырос на 50%.

«ТГК-1» – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, входит в «Газпром энергохолдинг» и объединяет 52 электростанции в четырех субъектах России – Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры: «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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