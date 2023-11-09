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Инвестиции

Совет директоров «Фосагро» рекомендовал дивиденды в размере 291 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров производителя минеральных удобрений группа «Фосагро» рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 291 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении группы.

Дивидендная доходность может составить 4,2%. Акционеры примут решение по выплатам 14 декабря. Закрытие реестра ожидается 25 декабря.

Акции «Фосагро» в ходе торгов на Мосбирже 9 ноября подорожали на 2,58% до 6997 руб. К 18:39 мск котировки закрылись на уровне 6865 руб. (+0,65%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3239,92 пункта (-0,17%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 8%.

«Фосагро» также представила промежуточную сокращенную финансовую отчетность за девять месяцев и III квартал. Выручка с января по сентябрь снизилась на 28,4% год к году и составила 328,9 млрд руб. При этом выручка за III квартал была только на 5,5% ниже год к году. Этому способствовал рост объемов реализации агрохимической продукции и некоторое восстановление мировых цен на удобрения с минимальных уровней второго квартала, пояснили в компании.

За девять месяцев EBITDA компании снизилась на 24,2% до 151,1 млрд руб. при рентабельности на уровне 45,9%, что на 2,5 п.п. выше, чем за аналогичный период 2022 г. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2023 г. составил 227,9 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю скорректированной EBITDA на конец квартала составило комфортные 1,3х, добавляет компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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