Совет директоров «Фосагро» рекомендовал дивиденды в размере 291 рублей на акцию

«Фосагро» также представила промежуточную сокращенную финансовую отчетность за девять месяцев и III квартал. Выручка с января по сентябрь снизилась на 28,4% год к году и составила 328,9 млрд руб. При этом выручка за III квартал была только на 5,5% ниже год к году. Этому способствовал рост объемов реализации агрохимической продукции и некоторое восстановление мировых цен на удобрения с минимальных уровней второго квартала, пояснили в компании.