Совет директоров «Фосагро» рекомендовал дивиденды в размере 291 рублей на акцию
Дивидендная доходность может составить 4,2%. Акционеры примут решение по выплатам 14 декабря. Закрытие реестра ожидается 25 декабря.
Акции «Фосагро» в ходе торгов на Мосбирже 9 ноября подорожали на 2,58% до 6997 руб. К 18:39 мск котировки закрылись на уровне 6865 руб. (+0,65%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3239,92 пункта (-0,17%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 8%.
«Фосагро» также представила промежуточную сокращенную финансовую отчетность за девять месяцев и III квартал. Выручка с января по сентябрь снизилась на 28,4% год к году и составила 328,9 млрд руб. При этом выручка за III квартал была только на 5,5% ниже год к году. Этому способствовал рост объемов реализации агрохимической продукции и некоторое восстановление мировых цен на удобрения с минимальных уровней второго квартала, пояснили в компании.
За девять месяцев EBITDA компании снизилась на 24,2% до 151,1 млрд руб. при рентабельности на уровне 45,9%, что на 2,5 п.п. выше, чем за аналогичный период 2022 г. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2023 г. составил 227,9 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю скорректированной EBITDA на конец квартала составило комфортные 1,3х, добавляет компания.