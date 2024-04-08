Cosmos Hotel Group увеличила выручку в 2,4 раза в 2023 году
Выручка российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») в 2023 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с 2022 г. и составила 11,9 млрд руб. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Показатель OIBDA за отчетный период увеличился в 3,8 раза по сравнению с годом ранее до 4,1 млрд руб.
Прирост номерного фонда за отчетный год увеличился более чем в 2 раза и достиг 10000 единиц.
На рост финансовых показателей оказали влияние рост внутреннего туризма, расширение целевой аудитории и спектра туристических сервисов, гибкая политика продаж, внедрение и контроль единых стандартов качества оказываемых услуг, сказано в пресс-релизе.
В январе президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассказал, что в компании идет внутренняя оценка того, какой пакет акций она готова предложить инвесторам в рамках первичного предложения. Он добавил, что IPO не является для компании самоцелью. Должны сложиться определенные обстоятельства или условия, при которых компания будет выходить на IPO, резюмировал топ-менеджер.
Cosmos Hotel Group – крупнейший гостиничный оператор России, бренд которого создан в 2018 г. В портфель компании входят 37 отелей категорий от 3 звезд (городские отели) до 5 звезд (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 22 городах России. В марте 2023 г. Cosmos Hotel Group за 200 млн евро приобрела у норвежской Wenaas Hotel Russia AS десять отелей в четырех городах России.