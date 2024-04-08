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Cosmos Hotel Group увеличила выручку в 2,4 раза в 2023 году

Ведомости

Выручка российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») в 2023 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с 2022 г. и составила 11,9 млрд руб. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Показатель OIBDA за отчетный период увеличился в 3,8 раза по сравнению с годом ранее до 4,1 млрд руб.

Прирост номерного фонда за отчетный год увеличился более чем в 2 раза и достиг 10000 единиц.

На рост финансовых показателей оказали влияние рост внутреннего туризма, расширение целевой аудитории и спектра туристических сервисов, гибкая политика продаж, внедрение и контроль единых стандартов качества оказываемых услуг, сказано в пресс-релизе.

В январе президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассказал, что в компании идет внутренняя оценка того, какой пакет акций она готова предложить инвесторам в рамках первичного предложения. Он добавил, что IPO не является для компании самоцелью. Должны сложиться определенные обстоятельства или условия, при которых компания будет выходить на IPO, резюмировал топ-менеджер.

Cosmos Hotel Group – крупнейший гостиничный оператор России, бренд которого создан в 2018 г. В портфель компании входят 37 отелей категорий от 3 звезд (городские отели) до 5 звезд (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 22 городах России. В марте 2023 г. Cosmos Hotel Group за 200 млн евро приобрела у норвежской Wenaas Hotel Russia AS десять отелей в четырех городах России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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