Cosmos Hotel Group увеличила выручку в 2,4 раза в 2023 году

В январе президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассказал, что в компании идет внутренняя оценка того, какой пакет акций она готова предложить инвесторам в рамках первичного предложения. Он добавил, что IPO не является для компании самоцелью. Должны сложиться определенные обстоятельства или условия, при которых компания будет выходить на IPO, резюмировал топ-менеджер.