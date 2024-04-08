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«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой устойчивости «Аэрофлота»

Ведомости

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Аэрофлота» с ruA+ до ruAA со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Акции «Аэрофлота» в 12:51 мск торговались по 50,4 руб. С закрытия основной сессии торгов 5 апреля их стоимость выросла на 1,76%. Индекс Московской биржи с закрытия прибавил 0,7% и составил 3420,2 пункта, транспортный индекс вырос на 1% до 2032,2 п. С начала года стоимость бумаг увеличилась на 44,4%, бенчмарки – на 10,4 и 14,1% соответственно.

«Эксперт РА» пересмотрело рейтинг «Аэрофлота» в связи с тем, что в 2023 г. компания получила льготное финансирование от государства на урегулирование отношений с иностранными лизингодателями. Это позволило компании удвоить пассажирооборот в международном сегменте до 9,6 млн пассажиров, а также получить рекордную EBITDA в размере 174,3 млрд руб., уточняется в сообщении рейтингового агентства.

Также «Аэрофлот» в 2023 г. прекратил около трети обязательств по лизингу в долларах США. Новые лизинговые контракты по большей части заключили в рублях сроком более 10 лет под льготную ставку. Это снизило процентную нагрузку компании и оказало значительную поддержку ее финансовому профилю, пояснило «Эксперт РА».

Новый рейтинг «Аэрофлота» ruAA указывает на высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. По сравнению с представителями категории ruААА с максимальным уровнем кредитоспособности надежность компаний с рейтингом ruAA ниже лишь незначительно, следует из рейтинговой шкалы агентства. Предыдущий рейтинг ruA+ означал умеренно высокий уровень кредитоспособности и финансовой надежности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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