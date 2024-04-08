«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой устойчивости «Аэрофлота»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Аэрофлота» с ruA+ до ruAA со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.
Акции «Аэрофлота» в 12:51 мск торговались по 50,4 руб. С закрытия основной сессии торгов 5 апреля их стоимость выросла на 1,76%. Индекс Московской биржи с закрытия прибавил 0,7% и составил 3420,2 пункта, транспортный индекс вырос на 1% до 2032,2 п. С начала года стоимость бумаг увеличилась на 44,4%, бенчмарки – на 10,4 и 14,1% соответственно.
«Эксперт РА» пересмотрело рейтинг «Аэрофлота» в связи с тем, что в 2023 г. компания получила льготное финансирование от государства на урегулирование отношений с иностранными лизингодателями. Это позволило компании удвоить пассажирооборот в международном сегменте до 9,6 млн пассажиров, а также получить рекордную EBITDA в размере 174,3 млрд руб., уточняется в сообщении рейтингового агентства.
Также «Аэрофлот» в 2023 г. прекратил около трети обязательств по лизингу в долларах США. Новые лизинговые контракты по большей части заключили в рублях сроком более 10 лет под льготную ставку. Это снизило процентную нагрузку компании и оказало значительную поддержку ее финансовому профилю, пояснило «Эксперт РА».
Новый рейтинг «Аэрофлота» ruAA указывает на высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. По сравнению с представителями категории ruААА с максимальным уровнем кредитоспособности надежность компаний с рейтингом ruAA ниже лишь незначительно, следует из рейтинговой шкалы агентства. Предыдущий рейтинг ruA+ означал умеренно высокий уровень кредитоспособности и финансовой надежности.