«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой устойчивости «Аэрофлота»

«Эксперт РА» пересмотрело рейтинг «Аэрофлота» в связи с тем, что в 2023 г. компания получила льготное финансирование от государства на урегулирование отношений с иностранными лизингодателями. Это позволило компании удвоить пассажирооборот в международном сегменте до 9,6 млн пассажиров, а также получить рекордную EBITDA в размере 174,3 млрд руб., уточняется в сообщении рейтингового агентства.