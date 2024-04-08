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Золото впервые в истории подорожало на торгах до $2366,6 за тройскую унцию

Ведомости

Стоимость золота на торгах 8 апреля побила очередной рекорд. На пиках котировки достигли исторического максимума в $2366,6 за тройскую унцию и выросли на 0,9% с закрытия торгов 5 апреля.

К 13:35 мск стоимость драгоценного металла скорректировалась до $2360,5 за унцию – на 0,6% выше закрытия предыдущего торгового дня. Активный рост стоимости золота на бирже начался 15 февраля. За неполные два месяца оно подорожало на 17,6%, с начала года – на 13,9%.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты выделили несколько драйверов роста биржевой стоимости золота. Среди них – риски усиления геополитической напряженности, в том числе из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке и потенциального ухудшения экономической ситуации в США. Также котировки могут двигать вверх ожидания скорого перехода американской Федеральной резервной системы (ФРС) к снижению ставок, уточняли эксперты.

По их прогнозам, стоимость золота будет расти до конца 2024 г. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ожидает повышения котировок до $2400 за унцию – на 1,7% выше текущего уровня. Руководитель отдела портфельных решений брокера Go Invest Сергей Шемякин прогнозирует рост котировок до $2700–3000 (+14,4-27,1% к текущему уровню).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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