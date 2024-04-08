Золото впервые в истории подорожало на торгах до $2366,6 за тройскую унцию
Стоимость золота на торгах 8 апреля побила очередной рекорд. На пиках котировки достигли исторического максимума в $2366,6 за тройскую унцию и выросли на 0,9% с закрытия торгов 5 апреля.
К 13:35 мск стоимость драгоценного металла скорректировалась до $2360,5 за унцию – на 0,6% выше закрытия предыдущего торгового дня. Активный рост стоимости золота на бирже начался 15 февраля. За неполные два месяца оно подорожало на 17,6%, с начала года – на 13,9%.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты выделили несколько драйверов роста биржевой стоимости золота. Среди них – риски усиления геополитической напряженности, в том числе из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке и потенциального ухудшения экономической ситуации в США. Также котировки могут двигать вверх ожидания скорого перехода американской Федеральной резервной системы (ФРС) к снижению ставок, уточняли эксперты.
По их прогнозам, стоимость золота будет расти до конца 2024 г. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ожидает повышения котировок до $2400 за унцию – на 1,7% выше текущего уровня. Руководитель отдела портфельных решений брокера Go Invest Сергей Шемякин прогнозирует рост котировок до $2700–3000 (+14,4-27,1% к текущему уровню).