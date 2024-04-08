Золото впервые в истории подорожало на торгах до $2366,6 за тройскую унцию

К 13:35 мск стоимость драгоценного металла скорректировалась до $2360,5 за унцию – на 0,6% выше закрытия предыдущего торгового дня. Активный рост стоимости золота на бирже начался 15 февраля. За неполные два месяца оно подорожало на 17,6%, с начала года – на 13,9%.