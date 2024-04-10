Минфин разместил ОФЗ на 50,7 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска №26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. на 50,712 млрд руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина.
По итогам размещения объем спроса составил 99,860 млрд руб., выручка от размещения – 45,3 млрд руб. Цена отсечения составляет 88,8609% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,74% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 88,8665% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,74% годовых.
3 апреля Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26242RMFS с датой погашения 29 августа 2029 г. на 54,759 млрд руб.
14 февраля Минфин разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 76,07 млрд руб.
7 февраля 2024 г. Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ на 8,045 млрд руб. и 70,721 млрд руб. с погашением 3 февраля 2027 г. и 15 марта 2034 г.