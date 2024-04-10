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Минфин разместил ОФЗ на 50,7 млрд рублей

Ведомости

Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска №26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. на 50,712 млрд руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина.

По итогам размещения объем спроса составил 99,860 млрд руб., выручка от размещения – 45,3 млрд руб. Цена отсечения составляет 88,8609% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,74% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 88,8665% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,74% годовых.

3 апреля Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26242RMFS с датой погашения 29 августа 2029 г. на 54,759 млрд руб. 

13 марта Минфин разместил на аукционе выпуск ОФЗ на сумму 48,969 млрд руб.

14 февраля Минфин разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 76,07 млрд руб.

7 февраля 2024 г. Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ на 8,045 млрд руб. и 70,721 млрд руб. с погашением 3 февраля 2027 г. и 15 марта 2034 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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