Котировки Росбанка упали на 4,6% на фоне рекомендации по дивидендам за 2023 год
Акции Росбанка подешевели на 4,6% на фоне объявления кредитной организации о рекомендации ее совета директоров по выплате дивидендов инвесторам за 2023 г. Котировки падали до дневного минимума в 120,2 руб.
На закрытии основной сессии торгов стоимость бумаг Росбанка скорректировалась до 121,8 руб. С закрытия основной сессии предыдущего дня она сократилась на 3,33%. Индекс Мосбиржи в это время составил 3439,11 пункта и вырос на 0,73%, финансовый индекс увеличился на 0,19% до 10 945,06 п. С начала года котировки кредитной организации выросли на 19,41%, бенчмарки – на 10,97 и 9,95% соответственно.
При утверждении решения совета директоров собранием акционеров Росбанка размер дивидендных выплат составит 2,9 руб. на акцию, следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 2,4%. Дату отсечки планируется назначить на 27 мая.
В середине марта совет директоров головной структуры банка «Тинькофф», «ТКС холдинга», предложит своему мажоритарному акционеру, «Интерросу» Владимира Потанина, рассмотреть интеграцию Росбанка в группу.
Аналитики оценили стоимость Росбанка в рамках сделки на уровне или чуть выше 1 капитала. Из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) кредитной организации следует, что показатель составляет 226,2 млрд руб. с учетом субординированного долга в размере 38 млрд руб.