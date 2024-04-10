Котировки Росбанка упали на 4,6% на фоне рекомендации по дивидендам за 2023 год

На закрытии основной сессии торгов стоимость бумаг Росбанка скорректировалась до 121,8 руб. С закрытия основной сессии предыдущего дня она сократилась на 3,33%. Индекс Мосбиржи в это время составил 3439,11 пункта и вырос на 0,73%, финансовый индекс увеличился на 0,19% до 10 945,06 п. С начала года котировки кредитной организации выросли на 19,41%, бенчмарки – на 10,97 и 9,95% соответственно.