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Котировки Росбанка упали на 4,6% на фоне рекомендации по дивидендам за 2023 год

Ведомости

Акции Росбанка подешевели на 4,6% на фоне объявления кредитной организации о рекомендации ее совета директоров по выплате дивидендов инвесторам за 2023 г. Котировки падали до дневного минимума в 120,2 руб. 

На закрытии основной сессии торгов стоимость бумаг Росбанка скорректировалась до 121,8 руб. С закрытия основной сессии предыдущего дня она сократилась на 3,33%. Индекс Мосбиржи в это время составил 3439,11 пункта и вырос на 0,73%, финансовый индекс увеличился на 0,19% до 10 945,06 п. С начала года котировки кредитной организации выросли на 19,41%, бенчмарки – на 10,97 и 9,95% соответственно. 

При утверждении решения совета директоров собранием акционеров Росбанка размер дивидендных выплат составит 2,9 руб. на акцию, следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 2,4%. Дату отсечки планируется назначить на 27 мая.

В середине марта совет директоров головной структуры банка «Тинькофф», «ТКС холдинга», предложит своему мажоритарному акционеру, «Интерросу» Владимира Потанина, рассмотреть интеграцию Росбанка в группу. 

Аналитики оценили стоимость Росбанка в рамках сделки на уровне или чуть выше 1 капитала. Из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) кредитной организации следует, что показатель составляет 226,2 млрд руб. с учетом субординированного долга в размере 38 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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