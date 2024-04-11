АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг Positive Technologies

За день до этого совет директоров рекомендовал вторую выплату в размере 51,89 руб. на акцию. При утверждении второго транша совокупные дивиденды компании за 2023 г. могут составить 99,19 руб. на одну ценную бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 3,5%.