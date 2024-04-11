АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг Positive Technologies
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило кредитный рейтинг разработчику решений в области кибербезопасности Positive Technologies. Агентство оценило финансовую устойчивость компании на уровне AA(ru) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте АКРА.
Стоимость акций Positive Technologies в 11:38 мск составила 2833 руб. – на 0,33% выше закрытия основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,04% до 3440,58 пункта, IT-индекс прибавил 1,36% и составил 3794,27 п. С начала года котировки компании увеличились на 40,71%, бенчмарки – на 11,02 и 39,81% соответственно.
По шкале АКРА рейтинг AA(ru) означает высокий уровень кредитоспособности. Потенциал компаний с этим рейтингом лишь незначительно уступает эмитентам с максимальным уровнем устойчивости – AAA(ru). Стабильный прогноз предполагает, что рейтинг с высокой долей вероятности в течение ближайших 12-18 месяцев не будет изменен.
В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг Positive Technologies и повысило его до ruAA – высокого уровня кредитоспособности. До этого агентство оценивало финансовую устойчивость компании на уровне ruA+ (умеренно высоком). Прогноз «Эксперт РА» не изменился и остался стабильным.
10 апреля собрание акционеров Positive Technologies утвердило первый транш дивидендов по итогам 2023 г. в размере 47,3 руб. на акцию. Дату отсечки установили на 20 апреля.
За день до этого совет директоров рекомендовал вторую выплату в размере 51,89 руб. на акцию. При утверждении второго транша совокупные дивиденды компании за 2023 г. могут составить 99,19 руб. на одну ценную бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 3,5%.