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АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг Positive Technologies

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило кредитный рейтинг разработчику решений в области кибербезопасности Positive Technologies. Агентство оценило финансовую устойчивость компании на уровне AA(ru) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте АКРА.

Стоимость акций Positive Technologies в 11:38 мск составила 2833 руб. – на 0,33% выше закрытия основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,04% до 3440,58 пункта, IT-индекс прибавил 1,36% и составил 3794,27 п. С начала года котировки компании увеличились на 40,71%, бенчмарки – на 11,02 и 39,81% соответственно.

По шкале АКРА рейтинг AA(ru) означает высокий уровень кредитоспособности. Потенциал компаний с этим рейтингом лишь незначительно уступает эмитентам с максимальным уровнем устойчивости – AAA(ru). Стабильный прогноз предполагает, что рейтинг с высокой долей вероятности в течение ближайших 12-18 месяцев не будет изменен.

В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг Positive Technologies и повысило его до ruAA – высокого уровня кредитоспособности. До этого агентство оценивало финансовую устойчивость компании на уровне ruA+ (умеренно высоком). Прогноз «Эксперт РА» не изменился и остался стабильным.

10 апреля собрание акционеров Positive Technologies утвердило первый транш дивидендов по итогам 2023 г. в размере 47,3 руб. на акцию. Дату отсечки установили на 20 апреля.

За день до этого совет директоров рекомендовал вторую выплату в размере 51,89 руб. на акцию. При утверждении второго транша совокупные дивиденды компании за 2023 г. могут составить 99,19 руб. на одну ценную бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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