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«Евротранс» объявил первый акцепт оферты на покупку акций для участников IPO

Ведомости

«Евротранс» (бренд «Трасса») объявил об открытии первого из двух внебиржевых окон акцепта оферты на покупку акций для участников первичного публичного размещения бумаг (IPO). Об этом сообщается на сайте компании.

Акции «Евротранса» в 13:03 мск торговались по 255,7 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость выросла на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,07% до 3436,79 пункта. С начала года он увеличился на 10,9%, котировки компании снизились на 5%. 

Купить акции «Евротранса» по оферте смогут все участники IPO, которые были владельцами ценных бумаг компании на дату фиксации – 15 января. Прием заявок продлится с 11 по 17 апреля. В роли оферента выступит ООО «Трасса ГСМ».

В рамках оферты для акций «Евротранса» установили фиксированную стоимость – 250 руб. за бумагу. Количество акций, доступное к покупке одним инвестором в рамках первого внебиржевого акцепта, составит 1/6 от наименьшей из двух величин. Первая – это число принадлежащих инвестору бумаг компании на дату фиксации. Вторая – умноженное на 1,5 количество акций, приобретенных в ходе IPO.

Инвесторы получат докупленные акции «Евротранса» до 25 апреля. Участники первого внебиржевого окна акцепта оферты смогут приобрести бумаги и в ходе второго окна, запланированного на июль. 

Компания провела IPO в ноябре 2023 г., в число акционеров вошли около 20 000 частных инвесторов. Рыночная капитализация составила 40 млрд руб. Цена акций при размещении составила 250 руб. на бумагу. Торги акциями «Евротранса» стартовали 21 ноября.

В декабре «Евротранс» выплатил дивиденды за период с января по сентябрь 2023 г. Размер выплаты составил 8,88 руб., дивидендная доходность на дату отсечки – 3,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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