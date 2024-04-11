«Евротранс» объявил первый акцепт оферты на покупку акций для участников IPO

Акции «Евротранса» в 13:03 мск торговались по 255,7 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость выросла на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,07% до 3436,79 пункта. С начала года он увеличился на 10,9%, котировки компании снизились на 5%.