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Костин призвал продолжать стимулировать инвестиции пенсионных фондов в акции

Ведомости

Вложения российских пенсионных фондов в акции нужно продолжать стимулировать. Долю инвестиций пенсионных фондов в таких бумагах можно повысить в 1,5-2 раза, поделился своим мнением на съезде Ассоциации российских банков глава ВТБ Андрей Костин.

«На российском рынке преобладают розничные инвесторы, качественно иной объем размещений могут дать только институциональные инвесторы, прежде всего пенсионные фонды. <...> Я понимаю, что пенсионные фонды – особая ниша, и здесь нужно действовать аккуратно», – подчеркнул Костин.

Банкир уточнил, что на текущий момент доля вложений пенсионных фондов в акциях российских эмитентов составляет менее 10%. За рубежом этот показатель находится на уровне 50-60%, обратил внимание Костин. Он считает, что в России вполне возможно провести работу по доведению этого уровня до 15-20%.

В начале апреля Банк России опубликовал проекты указаний, которые смягчают требования к частным пенсионным фондам по инвестированию накоплений и резервов в акции новых эмитентов во время первичных публичных предложениях бумаг (IPO). 

Фонды смогут участвовать в размещениях, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет составлять не менее 3 млрд руб. На текущий момент порог составляет 50 млрд руб. Также ЦБ готов увеличить долю акций от общего объема размещения, которую НПФ может приобрести в накопления и резервы, с 5 до 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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