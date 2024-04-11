Костин призвал продолжать стимулировать инвестиции пенсионных фондов в акции
Вложения российских пенсионных фондов в акции нужно продолжать стимулировать. Долю инвестиций пенсионных фондов в таких бумагах можно повысить в 1,5-2 раза, поделился своим мнением на съезде Ассоциации российских банков глава ВТБ Андрей Костин.
«На российском рынке преобладают розничные инвесторы, качественно иной объем размещений могут дать только институциональные инвесторы, прежде всего пенсионные фонды. <...> Я понимаю, что пенсионные фонды – особая ниша, и здесь нужно действовать аккуратно», – подчеркнул Костин.
Банкир уточнил, что на текущий момент доля вложений пенсионных фондов в акциях российских эмитентов составляет менее 10%. За рубежом этот показатель находится на уровне 50-60%, обратил внимание Костин. Он считает, что в России вполне возможно провести работу по доведению этого уровня до 15-20%.
В начале апреля Банк России опубликовал проекты указаний, которые смягчают требования к частным пенсионным фондам по инвестированию накоплений и резервов в акции новых эмитентов во время первичных публичных предложениях бумаг (IPO).
Фонды смогут участвовать в размещениях, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет составлять не менее 3 млрд руб. На текущий момент порог составляет 50 млрд руб. Также ЦБ готов увеличить долю акций от общего объема размещения, которую НПФ может приобрести в накопления и резервы, с 5 до 10%.