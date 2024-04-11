Костин призвал продолжать стимулировать инвестиции пенсионных фондов в акции

Фонды смогут участвовать в размещениях, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет составлять не менее 3 млрд руб. На текущий момент порог составляет 50 млрд руб. Также ЦБ готов увеличить долю акций от общего объема размещения, которую НПФ может приобрести в накопления и резервы, с 5 до 10%.