Экс-глава «СПБ биржи» стал акционером казахстанской торговой площадки ITS
Бывший генеральный директор «СПБ биржи» Роман Горюнов стал акционером казахстанской торговой площадки ITS и членом совета директоров ее новой дочерней компании ITS Central Securities Depository. Об этом сообщил Frank Media.
До осени 2023 г. одним из трех ключевых акционеров ITS была «СПБ биржа» – ей принадлежало 10% акционерного капитала минус одна бумага. Российская торговая площадка вышла из капитала казахстанской биржи в ноябре в связи с попаданием в санкционные списки США.
Оставшимися двумя акционерами ITS являются Foundation for the Support and Development of International Financial Center, которому принадлежит мажоритарная доля в размере 80% акционерного капитала, и Freedom Holding Тимура Турлова с долей в 10% акций.
Роман Горюнов покинул пост главы «СПБ биржи» после попадания торговой площадки под блокирующие санкции США. Вышел ли он из состава ее акционеров – пока неизвестно, уточняет Frank Media. Новым генеральным директором «СПБ биржи» стал Евгений Сердюков.