Экс-глава «СПБ биржи» стал акционером казахстанской торговой площадки ITS

До осени 2023 г. одним из трех ключевых акционеров ITS была «СПБ биржа» – ей принадлежало 10% акционерного капитала минус одна бумага. Российская торговая площадка вышла из капитала казахстанской биржи в ноябре в связи с попаданием в санкционные списки США.