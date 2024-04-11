«Сберинвестиции» обновили топ-10 дивидендных российских акций
В нее вошли акции НЛМК, Globaltrans, МКПАО «ЮМГ» (United Medical Group, EMC) и MD Medical Group. А также по-прежнему остаются акции «Магнита», «Северстали», «Совкомфлота», «Лукойла», «Транснефти» и «Сбера».
Совет директоров «Группа ЛСР» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. В «Сберинвестициях» не исключают, что со следующего года компания вернется к выплате привычных для нее дивидендов в размере 78 руб. на акцию.
Результаты «Группы Эталон» за 2023 г. по МСФО оказались слабее прогнозов, отмечают аналитики. Компания завершила год с убытком в размере 3,4 млрд руб., поэтому вероятность выплаты дивидендов снизилась.
«Татнефть» представила довольно слабые финансовые результаты за IV квартал 2023 г., поясняют аналитики исключение компании из подборки. По их мнению, коэффициент выплат останется на уровне 50%, что предполагает дивиденды в размере 15 руб. на акцию при доходности 2%.
НЛМК объявил о выплате дивидендов в размере 25,43 руб. на акцию (дивидендная доходность 11%). Эксперты считают, что в 2024 г. дивидендная доходность компании может составить до 18%.
Globaltrans завершил редомициляцию, поэтому ожидается, что компания решит вопрос с дивидендными выплатами. По подсчетам аналитиков, дивдоходность в 2024–2025 гг. может превысить 20% с учетом выплаты отложенных дивидендов за 2022–2023 гг.
МКПАО «ЮМГ» завершила редомициляцию. Ближайшая выплата дивидендов компании может составить 1,4 евро на акцию с учетом пропущенных выплат. Дивдоходность составит около 15%.
Во II квартале 2024 г. ожидается завершение редомициляции MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя»). После этого компания сможет возобновить выплату дивидендов. Дивдоходность в 2024–2028 гг. может составить 13-20%.