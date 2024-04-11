«Сберинвестиции» обновили топ-10 дивидендных российских акций

Совет директоров «Группа ЛСР» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. В «Сберинвестициях» не исключают, что со следующего года компания вернется к выплате привычных для нее дивидендов в размере 78 руб. на акцию.