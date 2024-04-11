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«Сберинвестиции» обновили топ-10 дивидендных российских акций

Ведомости

«Сберинвестиции» обновили подборку дивидендных российских акций, исключив из нее акции «Татнефти», «группы ЛСР» и группы «Эталон».

В нее вошли акции НЛМК, Globaltrans, МКПАО «ЮМГ» (United Medical Group, EMC) и MD Medical Group. А также по-прежнему остаются акции «Магнита», «Северстали», «Совкомфлота», «Лукойла», «Транснефти» и «Сбера».

Совет директоров «Группа ЛСР» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. В «Сберинвестициях» не исключают, что со следующего года компания вернется к выплате привычных для нее дивидендов в размере 78 руб. на акцию.

Результаты «Группы Эталон» за 2023 г. по МСФО оказались слабее прогнозов, отмечают аналитики. Компания завершила год с убытком в размере 3,4 млрд руб., поэтому вероятность выплаты дивидендов снизилась.

«Татнефть» представила довольно слабые финансовые результаты за IV квартал 2023 г., поясняют аналитики исключение компании из подборки. По их мнению, коэффициент выплат останется на уровне 50%, что предполагает дивиденды в размере 15 руб. на акцию при доходности 2%.

НЛМК объявил о выплате дивидендов в размере 25,43 руб. на акцию (дивидендная доходность 11%). Эксперты считают, что в 2024 г. дивидендная доходность компании может составить до 18%.

Globaltrans завершил редомициляцию, поэтому ожидается, что компания решит вопрос с дивидендными выплатами. По подсчетам аналитиков, дивдоходность в 2024–2025 гг. может превысить 20% с учетом выплаты отложенных дивидендов за 2022–2023 гг.

МКПАО «ЮМГ» завершила редомициляцию. Ближайшая выплата дивидендов компании может составить 1,4 евро на акцию с учетом пропущенных выплат. Дивдоходность составит около 15%.

Во II квартале 2024 г. ожидается завершение редомициляции MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя»). После этого компания сможет возобновить выплату дивидендов. Дивдоходность в 2024–2028 гг. может составить 13-20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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