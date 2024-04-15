Котировки «СПБ Биржи» взлетели на торгах на 9%
Стоимость акций «СПБ Биржи» в ходе торгов 15 апреля выросла на пиках на 9% к закрытию предыдущей основной торговой сессии. Максимально котировки поднимались до 109 руб.
К 11:41 мск цена бумаг скорректировалась до 107,3 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 7,3%. Индекс Московской биржи в это время находился на уровне 3463,15 пункта, он прибавил с закрытия 0,2%. Финансовый индекс вырос на 0,45% до 11 035,59 п. С начала года котировки «СПБ Биржи» повысились на 38,81%, бенчмарки – на 11,75 и 10,86% соответственно.
В ходе IPO «Элемент» рассчитывает привлечь от 10 до 15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы, писали ранее «Ведомости». Группа будет технически готова к размещению в первом полугодии 2024 г.
В марте представитель «СПБ Биржи» сообщил «Ведомостям», что торговая площадка планирует сфокусироваться на IPO санкционных компаний. В первую очередь «СПБ биржа» видит высокий потенциал к размещению бумаг эмитентов, работающих в приоритетных высокотехнологичных отраслях.