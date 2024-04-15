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Котировки «СПБ Биржи» взлетели на торгах на 9%

Ведомости

Стоимость акций «СПБ Биржи» в ходе торгов 15 апреля выросла на пиках на 9% к закрытию предыдущей основной торговой сессии. Максимально котировки поднимались до 109 руб. 

К 11:41 мск цена бумаг скорректировалась до 107,3 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 7,3%. Индекс Московской биржи в это время находился на уровне 3463,15 пункта, он прибавил с закрытия 0,2%. Финансовый индекс вырос на 0,45% до 11 035,59 п. С начала года котировки «СПБ Биржи» повысились на 38,81%, бенчмарки – на 11,75 и 10,86% соответственно.

Ранее РБК сообщил, что крупнейший российский производитель микроэлектроники – ГК «Элемент» – решил провести первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ Бирже». Размещение «Элемента» может стать для торговой площадки первым в новой санкционной реальности, отметили источники издания.

В ходе IPO «Элемент» рассчитывает привлечь от 10 до 15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы, писали ранее «Ведомости». Группа будет технически готова к размещению в первом полугодии 2024 г.

В марте представитель «СПБ Биржи» сообщил «Ведомостям», что торговая площадка планирует сфокусироваться на IPO санкционных компаний. В первую очередь «СПБ биржа» видит высокий потенциал к размещению бумаг эмитентов, работающих в приоритетных высокотехнологичных отраслях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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