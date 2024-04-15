Котировки «СПБ Биржи» взлетели на торгах на 9%

К 11:41 мск цена бумаг скорректировалась до 107,3 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 7,3%. Индекс Московской биржи в это время находился на уровне 3463,15 пункта, он прибавил с закрытия 0,2%. Финансовый индекс вырос на 0,45% до 11 035,59 п. С начала года котировки «СПБ Биржи» повысились на 38,81%, бенчмарки – на 11,75 и 10,86% соответственно.