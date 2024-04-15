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Мосбиржа объявила дискретный аукцион после роста акций «СПБ биржи» на 23%

Ведомости

Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям «СПБ биржи» до 16:48 мск, сообщается на сайте торговой площадки. На пиках дня стоимость бумаг росла на 22,7% до 120,7 руб.

К 16:26 мск котировки «СПБ биржи» скорректировались до 119,7 руб. С закрытия основной сессии торгов 12 апреля стоимость акций выросла на 21,65%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% до 3474,84 пункта, финансовый индекс – на 0,47% до 11 037,06 п. С начала года бумаги «СПБ биржи» подорожали на 54,85%, бенчмарки – на 12,12 и 10,88% соответственно.

Крупнейший российский производитель микроэлектроники – ГК «Элемент» – решил провести первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ бирже», сообщил ранее РБК. Источники издания отметили, что IPO «Элемента» может стать для биржи первым в новой санкционной реальности.

«СПБ биржа» может сосредоточиться на проведении IPO санкционных компаний, сообщил в марте «Ведомостям» представитель торговой площадки. Он отметил, что биржа видит высокий потенциал к размещению бумаг эмитентов, работающих в приоритетных высокотехнологичных отраслях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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