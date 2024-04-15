Мосбиржа объявила дискретный аукцион после роста акций «СПБ биржи» на 23%
Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям «СПБ биржи» до 16:48 мск, сообщается на сайте торговой площадки. На пиках дня стоимость бумаг росла на 22,7% до 120,7 руб.
К 16:26 мск котировки «СПБ биржи» скорректировались до 119,7 руб. С закрытия основной сессии торгов 12 апреля стоимость акций выросла на 21,65%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% до 3474,84 пункта, финансовый индекс – на 0,47% до 11 037,06 п. С начала года бумаги «СПБ биржи» подорожали на 54,85%, бенчмарки – на 12,12 и 10,88% соответственно.
Крупнейший российский производитель микроэлектроники – ГК «Элемент» – решил провести первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ бирже», сообщил ранее РБК. Источники издания отметили, что IPO «Элемента» может стать для биржи первым в новой санкционной реальности.
«СПБ биржа» может сосредоточиться на проведении IPO санкционных компаний, сообщил в марте «Ведомостям» представитель торговой площадки. Он отметил, что биржа видит высокий потенциал к размещению бумаг эмитентов, работающих в приоритетных высокотехнологичных отраслях.