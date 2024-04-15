Мосбиржа объявила дискретный аукцион после роста акций «СПБ биржи» на 23%

К 16:26 мск котировки «СПБ биржи» скорректировались до 119,7 руб. С закрытия основной сессии торгов 12 апреля стоимость акций выросла на 21,65%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% до 3474,84 пункта, финансовый индекс – на 0,47% до 11 037,06 п. С начала года бумаги «СПБ биржи» подорожали на 54,85%, бенчмарки – на 12,12 и 10,88% соответственно.