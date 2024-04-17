«Уралсиб» повысил чистый процентный доход в 2023 году на 42%

Чистый процентный доход банка «Уралсиб» за 2023 г. вырос на 41,7% год к году и составил 33,3 млрд руб. После вычета резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам показатель скорректировался до 28,7 млрд руб. и увеличился на 57,7% по сравнению с итогами 2022 г., следует из отчета кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).