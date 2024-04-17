«Уралсиб» повысил чистый процентный доход в 2023 году на 42%
Чистый процентный доход банка «Уралсиб» за 2023 г. вырос на 41,7% год к году и составил 33,3 млрд руб. После вычета резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам показатель скорректировался до 28,7 млрд руб. и увеличился на 57,7% по сравнению с итогами 2022 г., следует из отчета кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Стоимость акций «Уралсиба» в 11:10 мск составила 0,1998 руб. – на 0,1% ниже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,03% до 3461,9 пункта, финансовый индекс сократился на 0,2% до 10 980,5 п. С начала года котировки банка выросли на 34,7%, бенчмарки – на 11,7 и 10,3% соответственно.
Чистый комиссионный доход «Уралсиба» в прошедшем году сократился на 10,3% г./г. и составил 8,8 млрд руб. Прочие непроцентные доходы кредитной организации увеличились за год на 30,5% до 7,7 млрд руб.
Прочие непроцентные расходы банка в 2023 г. составили 37,9 млрд руб. и выросли по сравнению с итогами 2022 г. на 22,7%. Чистая прибыль достигла 8,2 млрд руб. – на 17,1% выше г./г.
В начале апреля наблюдательный совет «Уралсиба» утвердил новую дивидендную политику. Кредитная организация планирует направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли. Документ будет действовать в течение следующих трех лет.