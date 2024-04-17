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«Уралсиб» повысил чистый процентный доход в 2023 году на 42%

Ведомости

Чистый процентный доход банка «Уралсиб» за 2023 г. вырос на 41,7% год к году и составил 33,3 млрд руб. После вычета резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам показатель скорректировался до 28,7 млрд руб. и увеличился на 57,7% по сравнению с итогами 2022 г., следует из отчета кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Стоимость акций «Уралсиба» в 11:10 мск составила 0,1998 руб. – на 0,1% ниже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,03% до 3461,9 пункта, финансовый индекс сократился на 0,2% до 10 980,5 п. С начала года котировки банка выросли на 34,7%, бенчмарки – на 11,7 и 10,3% соответственно.

Чистый комиссионный доход «Уралсиба» в прошедшем году сократился на 10,3% г./г. и составил 8,8 млрд руб. Прочие непроцентные доходы кредитной организации увеличились за год на 30,5% до 7,7 млрд руб.

Прочие непроцентные расходы банка в 2023 г. составили 37,9 млрд руб. и выросли по сравнению с итогами 2022 г. на 22,7%. Чистая прибыль достигла 8,2 млрд руб. – на 17,1% выше г./г.

В начале апреля наблюдательный совет «Уралсиба» утвердил новую дивидендную политику. Кредитная организация планирует направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли. Документ будет действовать в течение следующих трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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