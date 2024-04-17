«Алроса» проведет аукцион редких бриллиантов инвестиционного класса
Алмазодобывающая компания «Алроса» объявила об аукционе редких бриллиантов инвестиционного класса. Он пройдет с 23 по 25 апреля онлайн, сообщается на сайте компании.
На аукционе представят 15 уникальных розово-пурпурных бриллиантов, добытых и ограненных в России в течение последних шести лет. Алмазы таких оттенков встречаются в природе крайне редко, уточняется в сообщении. Стартовая цена самого дорогого розового бриллианта будет начинаться от $831 000.
По данным компании, на международной арене стоимость розовых и пурпурных бриллиантов за последние 15 лет выросла почти втрое. В пересчете на рубли за тот же период цена увеличилась в семь раз, подчеркивается на сайте «Алросы».
Также компания собирается выставить на аукцион крупный круглый бриллиант весом 30 карат с высококачественной огранкой 3Ex – Triple Excellent. Еще на торгах представят 12 особо крупных камней весом от 10 до 15 карат, из них два – редкого желтого цвета.
Одним из самых ценных лотов на аукционе станет бесцветный бриллиант весом 14,55 карата с огранкой в форме «груша». Еще 10 лотов – пары камней с похожими характеристиками.
Всего на аукцион 65 редких драгоценных камней регулярных и фантазийных цветов, а также разной огранки. Все алмазы входят в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive.
В марте «Алроса» совместно с Альфа-банком выпустила первые ЦФА на редкий бриллиант инвестиционного класса. Базовым активом стал желтый бриллиант фантазийной формы огранки «кушон» весом 11,49 карата. Стоимость одного токена составила $8301,5, объем выпуска ЦФА – 70 токенов или 70% от стоимости бриллианта. Еще 30% стоимости камня остались в собственности компании. Инвесторы раскупили токены досрочно.