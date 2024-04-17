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«Алроса» проведет аукцион редких бриллиантов инвестиционного класса

Ведомости

Алмазодобывающая компания «Алроса» объявила об аукционе редких бриллиантов инвестиционного класса. Он пройдет с 23 по 25 апреля онлайн, сообщается на сайте компании.

На аукционе представят 15 уникальных розово-пурпурных бриллиантов, добытых и ограненных в России в течение последних шести лет. Алмазы таких оттенков встречаются в природе крайне редко, уточняется в сообщении. Стартовая цена самого дорогого розового бриллианта будет начинаться от $831 000.

По данным компании, на международной арене стоимость розовых и пурпурных бриллиантов за последние 15 лет выросла почти втрое. В пересчете на рубли за тот же период цена увеличилась в семь раз, подчеркивается на сайте «Алросы».

Также компания собирается выставить на аукцион крупный круглый бриллиант весом 30 карат с высококачественной огранкой 3Ex – Triple Excellent. Еще на торгах представят 12 особо крупных камней весом от 10 до 15 карат, из них два – редкого желтого цвета.

Одним из самых ценных лотов на аукционе станет бесцветный бриллиант весом 14,55 карата с огранкой в форме «груша». Еще 10 лотов – пары камней с похожими характеристиками.

Всего на аукцион 65 редких драгоценных камней регулярных и фантазийных цветов, а также разной огранки. Все алмазы входят в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive.

В марте «Алроса» совместно с Альфа-банком выпустила первые ЦФА на редкий бриллиант инвестиционного класса. Базовым активом стал желтый бриллиант фантазийной формы огранки «кушон» весом 11,49 карата. Стоимость одного токена составила $8301,5, объем выпуска ЦФА – 70 токенов или 70% от стоимости бриллианта. Еще 30% стоимости камня остались в собственности компании. Инвесторы раскупили токены досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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