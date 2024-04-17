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Чебесков заявил об опасениях завышения цены первичных размещений

Ведомости

Низкая чувствительность физлиц к ценообразованию первичных публичных предложений (IPO) может привести к завышению цены размещений в условиях активного участия в них розничного сегмента. Такое мнение высказал замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах банковского форума «Эксперт РА». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас сейчас большая часть заявок на участие в первичных публичных размещениях – это розничные инвесторы, физические лица. Они не настолько чувствительны к цене, как институциональные инвесторы», – пояснил Чебесков. По его словам, это зависит и от того, как работает аллокация в этих публичных размещениях, то есть удовлетворение тех заявок, которые подают.

Замминистра допустил риск недобросовестных практик, что может произойти размещение по слишком высокой цене. По его мнению, рисков меньше, когда в размещении участвует больше институциональных инвесторов.

Чебесков также отметил важность раскрытия информации для оценки инвесторами рисков своих вложений. Когда есть информация, ее оценивают аналитики и рейтинговые агентства, то риски манипуляций значительно снижаются, заключил он.

Минфин вместе с Банком России и «Московской биржей» и другими в настоящее время отрабатывают «правильные условия листинга компаний», добавил замминистра.

Как писали «Ведомости», по итогам 2023 г. рынок первичных (IPO) и вторичных (SPO) публичных размещений на Московской бирже кардинально изменился. Место иностранных институциональных инвесторов в сделках заняли розничные инвесторы. Они теперь, как правило, занимают не менее половины книги заявок. Объемы размещений тоже снизились – в рамках IPO в 2023 г. общий объем привлеченных средства составил около 40 млрд руб. Примерно столько же в 2021 г. собрал только один эмитент, United Medical Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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