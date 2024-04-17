Чебесков заявил об опасениях завышения цены первичных размещений

«У нас сейчас большая часть заявок на участие в первичных публичных размещениях – это розничные инвесторы, физические лица. Они не настолько чувствительны к цене, как институциональные инвесторы», – пояснил Чебесков. По его словам, это зависит и от того, как работает аллокация в этих публичных размещениях, то есть удовлетворение тех заявок, которые подают.