Чебесков заявил об опасениях завышения цены первичных размещений
Низкая чувствительность физлиц к ценообразованию первичных публичных предложений (IPO) может привести к завышению цены размещений в условиях активного участия в них розничного сегмента. Такое мнение высказал замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах банковского форума «Эксперт РА». Об этом сообщает «Интерфакс».
«У нас сейчас большая часть заявок на участие в первичных публичных размещениях – это розничные инвесторы, физические лица. Они не настолько чувствительны к цене, как институциональные инвесторы», – пояснил Чебесков. По его словам, это зависит и от того, как работает аллокация в этих публичных размещениях, то есть удовлетворение тех заявок, которые подают.
Замминистра допустил риск недобросовестных практик, что может произойти размещение по слишком высокой цене. По его мнению, рисков меньше, когда в размещении участвует больше институциональных инвесторов.
Чебесков также отметил важность раскрытия информации для оценки инвесторами рисков своих вложений. Когда есть информация, ее оценивают аналитики и рейтинговые агентства, то риски манипуляций значительно снижаются, заключил он.
Минфин вместе с Банком России и «Московской биржей» и другими в настоящее время отрабатывают «правильные условия листинга компаний», добавил замминистра.
Как писали «Ведомости», по итогам 2023 г. рынок первичных (IPO) и вторичных (SPO) публичных размещений на Московской бирже кардинально изменился. Место иностранных институциональных инвесторов в сделках заняли розничные инвесторы. Они теперь, как правило, занимают не менее половины книги заявок. Объемы размещений тоже снизились – в рамках IPO в 2023 г. общий объем привлеченных средства составил около 40 млрд руб. Примерно столько же в 2021 г. собрал только один эмитент, United Medical Group.